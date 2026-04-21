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Política

López Chau rechaza que JNJ acepte renuncia de Corvetto: "Eso no es defender la democracia sino ponerla en riesgo"

"Debilitar la institucionalidad es debilitar la democracia”, señaló el representante de Ahora Nación en sus redes sociales.

López Chau rechaza que JNJ acepte renuncia de Corvetto: "Eso no es defender la democracia sino ponerla en riesgo"
López Chau rechaza que JNJ acepte renuncia de Corvetto: "Eso no es defender la democracia sino ponerla en riesgo"

Alfonso López Chau rechazó la decisión de la Junta Nacional de Justicia de aceptar la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE. Consideró que con ello se está poniendo en “riesgo la democracia”.

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“Las instituciones electorales deben ser protegidas de la presión política, mediática y oportunista. Debilitar la institucionalidad es debilitar la democracia”, indicó en sus redes sociales.

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En ese sentido, mencionó que “promover anulaciones, elecciones complementarias, salidas de facto o soluciones fuera del marco constitucional no es defender la democracia sino ponerla en riesgo”, algo que considera “se viene haciendo de manera sistemática”.

Sobre las razones que motivaron la renuncia de Corvetto, indicó que “las autoridades electorales pueden cometer errores y esos errores deben ser señalados y corregidos conforme a ley”, pues “no existe evidencia de un intento sistemático de torcer la voluntad popular”.

“Consumada la renuncia del jefe de la ONPE, corresponde una solución institucional, no una captura política. La JNJ no ha actuado conforme a ley. La voluntad popular se respeta y la institucionalidad electoral se defiende”, anotó.

Junta Nacional de Justicia aceptó renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE

A través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria entre los miembros del pleno de la JNJ convocada por su presidenta, Maria Teresa Cabrera.

Se precisó que la decisión adoptada por la JNJ será comunicada a los demás organismos del sistema electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE.

La JNJ también señaló que la aceptación de la renuncia no implica el cierre de las investigaciones contra el ahora exjefe de la ONPE. Corvetto continuará siendo investigado por las irregularidades registradas el pasado 12 de abril, durante el desarrollo de la jornada electoral. Aseguraron que la investigación seguirá los pasos del debido proceso.

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