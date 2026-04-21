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Corvetto presenta carta de renuncia ante la JNJ | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

RMP considera "improcedente" la renuncia de Corvetto: "Violando la ley, la JNJ la ha aceptado"

Palacios anotó que según la norma, quedaría como encargado de la ONPE el gerente general, sin embargo, estima que ello no se acatará.

RMP considera "improcedente" la renuncia de Corvetto: "Violando la ley, la JNJ la ha aceptado"
RMP considera "improcedente" la renuncia de Corvetto: "Violando la ley, la JNJ la ha aceptado"

Rosa María Palacios explicó, en sus redes sociales, que la renuncia de Piero Corvetto al máximo cargo de la ONPE es “improcedente” y, pese a ello, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la ha aceptado, por lo que estarían “violando la ley”.

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Para argumentar, resaltó que “el mandato irrenunciable (congresistas por ejemplo) se crea para dar estabilidad en el cargo al funcionario sujeto a presión política”.

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Ahora, que la renuncia ha sido admitida, Palacios anotó que según la norma, quedaría como encargado de la ONPE el gerente general; sin embargo, estima que ello no se acatará.

“Pero como a esta altura la ley es un mal chiste no tengo idea de a quién pondrá la JNJ y porque eso es garantía de un proceso electoral limpio. Sigue la nulidad de elecciones. También es ilegal, pero supongo que eso ya no importa”, lamentó.

Junta Nacional de Justicia aceptó renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE

A través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria entre los miembros del pleno de la JNJ convocada por su presidenta, Maria Teresa Cabrera.

Se precisó que la decisión adoptada por la JNJ será comunicada a los demás organismos del sistema electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE.

La JNJ también señaló que la aceptación de la renuncia no implica el cierre de las investigaciones contra el ahora exjefe de la ONPE. Corvetto continuará siendo investigado por las irregularidades registradas el pasado 12 de abril, durante el desarrollo de la jornada electoral. Aseguraron que la investigación seguirá los pasos del debido proceso.

“(La investigación) se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia y actualmente se encuentra a cargo del miembro instructor designado. Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso”, indicó la JNJ días antes.

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