HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     
EN VIVO

La preocupante situación de las Elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Embajador de EE.UU. llega a PCM y se reúne con Luis Arroyo tras renuncias de ministros por compra de aviones

Bernie Navarro sostuvo una reunión de una hora con el premier Luis Arroyo en la sede de la PCM, en medio de la crisis política generada por la compra de aviones F-16 y la reciente salida de ministros del gabinete.

Embajador se reunió esta mañana con el premier en la sede de la PCM. Foto: composición LR
Embajador se reunió esta mañana con el premier en la sede de la PCM. Foto: composición LR

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se reunió con el jefe del gabinete, Luis Arroyo, en un contexto marcado por las renuncias de ministros tras la polémica compra de aviones F-16. El encuentro se realizó en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por la fallida adquisición de aeronaves de combate a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Únete a nuestro canal de política y economía

La reunión se desarrolló en estricto hermetismo. Navarro ingresó a la sede del Ejecutivo sin ofrecer declaraciones a la prensa. Permaneció alrededor de una hora junto al premier Arroyo. Al término del encuentro, salió por el Patio de Honor y abordó su vehículo con rapidez, sin responder preguntas de los medios.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

lr.pe

Este encuentro ocurre luego de que el Gobierno cambiara de postura sobre la compra de los aviones F-16 Block 70 y decidiera dejarlo en manos del próximo gobierno entrante, una decisión que desató una crisis en el gabinete. La situación provocó la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y del canciller Hugo de Zela, ambos en desacuerdo con la postura adoptada por el Ejecutivo sobre la adquisición de las aeronaves.

De Zela advirtió que el cambio de decisión afecta un tema estratégico de seguridad nacional y expresó su desacuerdo total con el Ejecutivo. En la misma línea, la salida de Díaz evidenció fracturas internas dentro del Gobierno en torno a la política de defensa y las negociaciones con Estados Unidos.

Notas relacionadas
Gobierno publica reglamento de zonas económicas con beneficios tributarios para atraer inversión

Gobierno publica reglamento de zonas económicas con beneficios tributarios para atraer inversión

LEER MÁS
Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

LEER MÁS
Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

LEER MÁS
Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

LEER MÁS
Alfonso López Chau tras renuncia de Piero Corvetto: "El pacto mafioso quiere una presidencia entre sus candidatos"

Alfonso López Chau tras renuncia de Piero Corvetto: "El pacto mafioso quiere una presidencia entre sus candidatos"

LEER MÁS
Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

LEER MÁS
Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

LEER MÁS
Keiko Fujimori plantea tregua a Rafael López Aliaga: "La mayoría quiere que usted y yo vayamos a segunda vuelta"

Keiko Fujimori plantea tregua a Rafael López Aliaga: "La mayoría quiere que usted y yo vayamos a segunda vuelta"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Embajador de EE.UU. llega a PCM y se reúne con Luis Arroyo tras renuncias de ministros por compra de aviones

Nadie puede sentirlo: geólogos revelan que España y Portugal se están desplazando lentamente

MTPE transferirá más de S/115 millones a 122 distritos para generar 5.979 empleos temporales a nivel nacional

Política

Ministro de Defensa presenta su renuncia, pero Balcázar ya lo había invitado a dimitir del cargo tras compra de aviones

Roberto Sánchez rechaza elecciones complementarias: "Es un capricho de Renovación Popular"

Crisis en el Gobierno de Balcázar: ministro de Defensa y Canciller renuncian por polémica compra de aviones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Embajador de EE.UU. llega a PCM y se reúne con Luis Arroyo tras renuncias de ministros por compra de aviones

Ministro de Defensa presenta su renuncia, pero Balcázar ya lo había invitado a dimitir del cargo tras compra de aviones

Roberto Sánchez rechaza elecciones complementarias: "Es un capricho de Renovación Popular"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025