Embajador de EE.UU. llega a PCM y se reúne con Luis Arroyo tras renuncias de ministros por compra de aviones

Embajador se reunió esta mañana con el premier en la sede de la PCM. Foto: composición LR

Embajador se reunió esta mañana con el premier en la sede de la PCM. Foto: composición LR

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se reunió con el jefe del gabinete, Luis Arroyo, en un contexto marcado por las renuncias de ministros tras la polémica compra de aviones F-16. El encuentro se realizó en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por la fallida adquisición de aeronaves de combate a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

La reunión se desarrolló en estricto hermetismo. Navarro ingresó a la sede del Ejecutivo sin ofrecer declaraciones a la prensa. Permaneció alrededor de una hora junto al premier Arroyo. Al término del encuentro, salió por el Patio de Honor y abordó su vehículo con rapidez, sin responder preguntas de los medios.

TE RECOMENDAMOS ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

Este encuentro ocurre luego de que el Gobierno cambiara de postura sobre la compra de los aviones F-16 Block 70 y decidiera dejarlo en manos del próximo gobierno entrante, una decisión que desató una crisis en el gabinete. La situación provocó la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y del canciller Hugo de Zela, ambos en desacuerdo con la postura adoptada por el Ejecutivo sobre la adquisición de las aeronaves.

De Zela advirtió que el cambio de decisión afecta un tema estratégico de seguridad nacional y expresó su desacuerdo total con el Ejecutivo. En la misma línea, la salida de Díaz evidenció fracturas internas dentro del Gobierno en torno a la política de defensa y las negociaciones con Estados Unidos.