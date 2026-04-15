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Política

López Chau rechaza fraude y adelanta que no se alineará a Keiko en una segunda vuelta: "Para mi está descartada"

El líder de Ahora Nación rechazó los rumores sobre una eventual alianza con Keiko Fujimori y aseguró que su postura opositora se mantiene firme.

López-Chau niega alianza con Fuerza Popular y critica actitud de López Aliaga en Apurímac.
López-Chau niega alianza con Fuerza Popular y critica actitud de López Aliaga en Apurímac. | Composición/Jazmin Ceras

Alfonso López Chau rechazó las narrativas de fraude en las Elecciones 2026 y adelantó que no existe posibilidad de unirse con Keiko Fujimori ante una eventual segunda vuelta que se realizará el 7 de junio.

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"Para mi está descartada. He sido uno de los pocos que ha luchado fuertemente contra el fujimorismo como nadie lo hacía”, dijo

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López Chau explicó que su rechazo no es una reacción del momento, sino una postura coherente con su trayectoria política. Para el candidato hay dos dictaduras: “la de las Fuerzas Armadas institucionalizadas de Velasco y la de Alberto Fujimori con las Fuerzas Armadas sometidas y cooptadas".

Sobre las denuncias de fraude que promueve Rafael López Aliaga, el líder de Ahora Nación comparó la situación con los procesos de la UNI. "Esto me hace recordar a los exámenes de admisión de la UNI. Todo el mundo encuentra un casito particular, pero ningún caso particular invalida el examen de admisión. Eso es lo central", sostuvo.

Mencionó que el problema responde a las actuales autoridades que han captado las instituciones del Estado con una filosofía de política. “Esta es una batalla entre el pueblo y la mafia". Según su postura, en la actualidad existe una “arquitectura constitucional" pensada para proteger intereses particulares que se puede combatir con cultura, política y movilización ciudadana.

El candidato anunció que convocará a un referéndum interno con el partido para decidir sus próximos pasos. "No es momento para protagonismos. Renuncio a cualquier protagonismo. Quiero prestar mis servicios con Ahora Nación", precisó.

De esta manera, hizo un llamado a construir liderazgos que traigan calma al Perú y criticó a los sectores autoritarios que pretenden "incendiarlo todo" en medio de incertidumbre electoral por la votación del 12 de abril.

En otro momento, el exrector de la UNI señaló que nunca recibió la invitación de Marisol Pérez Tello para hacer una alianza en estos comicios electorales.

"Nunca me invitaron. La Política tiene matices y hay a veces expresiones que no van con lo que uno espera. Yo nunca voy a cambiar mi opinión política con lo que representa Mesías Guevara y Marisol Pérez Tello, mi opinión será la misma, por eso, digo a mi nunca me llamaron”, apuntó.

Panorama electoral al 91%

Según los últimos resultados de la ONPE sobre la fórmula presidencial al 91,592%, Alfonso López Chau (Ahora Nación) registra un 7,360% de la votación nacional.

Con respecto a los posibles diputados por Lima Metropolitana, se encuentra entre los más votados el coronel en retiro Harvey Colchado, quien ha obtenido el respaldo de más de 73.000 personas. También destacan Indira Huilca Flores y Jair Manrique Olivera, por Ahora Nación.

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