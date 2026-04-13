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Política

Rosa María Palacios sobre resultados del flash electoral: "Nadie puede decir hasta ahora quién pasa a segunda vuelta"

La conductora de Sin Guion se refirió a los resultados de las encuestadoras del flash electoral. De igual manera, criticó a la ONPE por la demora en la entrega del material electoral.

La conductora de Sin Guion comentó sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición/LR
La conductora de Sin Guion comentó sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de 'Sin Guion', comentó sobre la jornada de las Elecciones Generales que se realizó el domingo 12 de abril. En ese sentido, Palacios se refirió a los resultados del flash electoral de Ipsos y Datos. Precisó que, hasta el momento, no existe la certeza de saber qué candidatos pasarán a la segunda vuelta.

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"Tenemos un cuádruple empate entre López Aliaga, Jorge Nieto, Belmont y Sánchez, cualquiera de esos cuatro podría pasar (a segunda vuelta). (...) No hay claridad de quién es el segundo. (...) Nadie puede decir hasta ahora quién pasa a la segunda vuelta", dijo.

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Por otro lado, Palacios criticó a una encuestadora por revelar un conteo rápido a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a no revelar los resultados porque este lunes 13 de abril se votará en 211 mesas.

"Esto es bien irresponsable porque evidentemente no puedes determinar que efectivamente Rafael López Aliaga haya pasado a la segunda vuelta", explicó y resaltó que Ipsos y Transparencia no emitieron un conteo rápido.

"Ojalá que Transparencia rectifique la conducta. (...) Hay una duda cierta sobre quién pasa a la segunda vuelta. En boca de urna, Datum tenía a López Aliaga pasando a segunda vuelta; en Ipsos, a Sánchez. Datum dice que terminó el trabajo y lo publica, y su conteo rápido es muy parecido a su boca de urna. La información que todos queremos ver es la de Ipsos, pero decidieron no publicar. ¿Qué les puedo decir?", mencionó.

PUEDES VER: LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

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Rosa María Palacios cuestiona a la ONPE por entrega de material: "Uno de sus más grandes fracasos"

Por otro lado, Palacios criticó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe de la institución, Piero Corvetto. En ese sentido, la periodista calificó su trabajo como "uno de sus más grandes fracasos".

"Un fracaso logístico que, si se hubiera dado fuera de Lima, en mesas saltadas por todo el país, probablemente no estaríamos en todo este predicamento. Pero se dio el Lima y desde muy temprano. Una empresa contratada para transportar el material no cumplió con su trabajo, afectando a enormes zonas del sur de Lima", recordó.

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