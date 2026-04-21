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Presidente Balcázar llama al próximo gobierno a analizar compra de cazas F-16: "Debe hacerse con total tranquilidad"

El mandatario negó que haya presiones para firmar el contrato de adquisición y aseguró que ningún ministro ha planteado su renuncia por este tema.

Balcázar recalcó que no se ha realizado la compra de aviones F-16 | Composición: LR.
Balcázar recalcó que no se ha realizado la compra de aviones F-16 | Composición: LR.

El presidente de la República, José María Balcázar, reiteró que la adquisición de una flota de cazas estadounidenses F-16 Block 70 no se realizará durante su Gobierno. Según indicó, esta decisión deberá ser asumida por la próxima administración, que contará con la legitimidad y las condiciones necesarias para suscribir un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos.

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“No se ha concretado (la compra). Estamos en la misma posición que ya señalé. Las versiones de algunas personas que no representan al Ejecutivo no corresponden a este caso. Hemos acordado postergar la decisión para el próximo gobierno y las circunstancias no han cambiado. Lo confirmo: no hay compra. Esta adquisición debe hacerse con total tranquilidad”, declaró en entrevista con RPP.

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Balcázar afirmó además que no existe presión para firmar el contrato de adquisición de los aviones. Asimismo, precisó que ningún ministro ha planteado su renuncia en caso de que la compra no se concrete.

“Los ministros están preocupados porque se han generado versiones a favor y en contra que no provienen del interior del gabinete, sino de fuera”, añadió.

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Presidente dejó mensaje al embajador de Estados Unidos

El mandatario también se refirió al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Balcázar desestimó las críticas del diplomático y reiteró su llamado a la calma frente a este escenario.

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“Lo que observo es una falta de comprensión lectora, considerando que el señor es estadounidense y maneja mejor el inglés que el castellano. No creo que haya motivo para alarmarse: este asunto deberá evaluarse una vez concluidas las elecciones. Con tranquilidad y legitimidad podrá ser revisado por el próximo presidente”, declaró.

Días antes, Navarro había publicado en su cuenta de X (antes Twitter) el siguiente mensaje: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

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