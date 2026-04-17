RMP sobre cédulas de ONPE encontradas: "Ningún voto se ha perdido. Lo que importa es el acta" | Composición LR | Composición LR

RMP sobre cédulas de ONPE encontradas: "Ningún voto se ha perdido. Lo que importa es el acta" | Composición LR | Composición LR

Rosa María Palacios se refirió en ‘Sin guion’ al ofrecimiento económico que realizó López Aliaga el último día por supuestas pruebas de fraude. El candidato presidencial tuvo que borrar el post ya que diversos especialistas dijeron que esta recompensa económica a un funcionario se configuraría como un delito.

“Ayer varios abogados penalistas la explicaron a Rafael López Aliaga que ofrecer dinero a funcionarios públicos es cohecho, soborno, coima. Entonces, retiró inmediatamente, lo cambió diciendo que ofrecía la recompensa a cualquier ciudadano. Hay que decirle 20 mil soles pueden ser muy atractivos. No es casual lo que ha pasado ayer con una denuncia en un programa de Beto Ortiz”, sostuvo.

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Asimismo, Palacios aclaró que las cajas de votación tiradas y expuestas en el programa de Beto Ortiz no interferirían en el resultado de las votaciones. Pues, los votos fueron contabilizados porque lo que importa son las actas. Sin embargo, dijo que deberá haber sanciones a los responsables.

“Un chofer tendrá que ser procesado por el delito de destrucción de propiedad electoral. La ONPE señala que se transporta material donde va un PNP, un JNE, y un integrante de la ONPE (…) como no entraban, colocan 3 cajas en la maletera. Y el taxista se va con 3 cajas en la maletera. Llaman al taxista, no regresa, huye y las cajas aparecen en TV con personas diciendo que las cajas estaban en la basura (…) Ningún voto se ha perdido. Lo que importa es el acta”, agregó.