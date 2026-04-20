Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha | Composición LR | Foto: composición LR

Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha | Composición LR | Foto: composición LR

El empresario Samuel Dyer envió una carta notarial al candidato presidencial Rafael López Aliaga para exigirle una rectificación pública en un plazo no mayor de 48 horas, luego de que lo acusara públicamente de haber financiado, organizado y participado en una supuesta operación vinculada al despliegue de personeros en favor de una candidatura presidencial durante las Elecciones Generales de este 12 de abril.

“No he financiado personeros, no he destinado recursos para dicho fin, no he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, se lee.

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“Por ello, le solicito que, en un plazo no mayor de 48 horas, se rectifique públicamente en los mismos espacios y con una relevancia equivalente a aquella en la que formuló dichas afirmaciones, precisando que no existe sustento para atribuirme los hechos antes descritos”, agrega.

Samuel Dyer

En el documento, Dyer rechaza de manera categórica las declaraciones formuladas por López Aliaga durante una intervención pública realizada el pasado 19 de abril, en medio de la marcha y plantón encabezado por el líder de Renovación Popular en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que insistió en denunciar un presunto fraude electoral y cuestionó el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según la carta, López Aliaga aseguró que Dyer habría destinado millones de dólares para financiar personeros en todo el país, además de haber organizado un supuesto “ejército de personeros”, al colocar a un familiar a cargo de dicha estructura y participado en una presunta “trafa” o “secuestro del Perú”. Estas afirmaciones fueron calificadas por el empresario como carentes de sustento fáctico, documental y legal.

Dyer negó haber designado a algún familiar para dirigir actividades de esa naturaleza o haber participado, de forma directa o indirecta, en los hechos que le atribuye el candidato presidencial