Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

El fraude ha sido la narrativa recurrente de quienes han perdido elecciones en el Perú desde 2016. En 2021, esa narrativa alcanzó la dimensión de un movimiento que se instaló en el Congreso y atacó al sistema electoral en su conjunto, impulsando acusaciones constitucionales contra los titulares del JNE y la ONPE. El fraude opera, en este contexto, como retórica del líder populista para identificar a los responsables que supuestamente impiden que «el pueblo» tome el poder. Conviene recordar que 'una victoria del populismo borra cualquier voto disidente y cualquier rasgo distintivo entre la ciudadanía' (Fournier, 2019). Para el populista, ganar las elecciones equivale a apropiarse de la mayoría sin reconocer diferencias en su interior: si los populistas triunfan, es el pueblo en su totalidad quien ha expresado su voluntad. Quienes pierden se convierten, entonces, en 'enemigos', categoría que una de las candidatas de las recientes elecciones ha empleado sin reparos.

La retórica populista no admite pluralismo: ni de identidades, ni de ideas, ni de religiones, ni de alternativas políticas. La 'patria' es una e indivisible. Incluso cuando el populista protesta, lo hace en nombre de 'la democracia', 'la familia' o 'la nación'. Las demás manifestaciones son atribuidas a los enemigos de la patria —terroristas, violentistas— y quedan al margen del derecho a la protesta, sometidas en cambio al código penal. En este esquema, la diversidad no es un valor constitutivo de la vida democrática, sino una amenaza a conjurar.

Este mecanismo no es exclusivo del caso peruano. Kim Lane Scheppele, al analizar el régimen de Viktor Orbán en Hungría, muestra cómo el populismo contemporáneo opera construyendo activamente un enemigo —real o inventado— que cohesiona al movimiento. El ideólogo del régimen húngaro, András Lánczi, lo formula con claridad: 'Mi objetivo político resulta mucho más marcado y comprensible si puedo presentar al enemigo, forjando así la unidad entre mis seguidores' (citado en Scheppele, 2019, p. 327). Entre nosotros, la referencia permanente a los 'caviares' que 'copan' las instituciones del Estado, influyen en el Poder Judicial o en las instituciones electorales como la ONPE o el JNE, cumple exactamente esa función: dotar de un adversario concreto a una mayoría ficticia que el populista dice encarnar.

La retórica populista explota este discurso que se construye en forma previa e insospechada. El fraude aparece de pronto como una nueva maniobra de los 'caviares' que quieren impedir 'que el pueblo tome el poder'. El líder populista lo proclama sabiendo que carece de evidencia, pero también sabiendo que el público al que se dirige no la exige. El encuentro del líder populista con su audiencia no descansa en razones, sino en una necesidad de autoengaño colectivo. Esto es lo que hace genuinamente peligroso al fenómeno populista: mientras el constitucionalismo liberal se asienta en la racionalidad, el debate argumentativo y el reconocimiento de la diversidad que nutre el pluralismo, el populismo se refugia en una retórica desprovista de contenido argumentativo.

Como sostiene Théo Fournier, 'la retórica populista es el uso de argumentos políticos destinados a convencer a una mayoría ficticia de que la democracia constitucional da lugar a una tiranía de las minorías' (Fournier, 2019). Sustentado en la tradición, la religión o la invocación de 'las luchas de los pueblos', el populismo prescinde de argumentos y no le interesa los puentes para el diálogo. Por eso su matriz ideológica puede ser diversa: los hay de derecha y de izquierda, y en América Latina —y en el Perú— los hemos visto en ambas versiones.

El populismo autoritario de izquierda ha colocado como agenda no negociable la convocatoria a una asamblea constituyente. Aunque la Constitución vigente ha sido objeto de reformas asistemáticas y acumula inconsistencias graves, un proceso constituyente legítimo sólo puede ser resultado de acuerdos mínimos. El programa radical de un sector de la izquierda, sin embargo, no parece interesarse en el diálogo ni en el consenso básico. Su oferta a la ciudadanía se ha planteado en términos irreducibles. Es, también, un populismo iliberal y peligroso: tan peligroso como el que ataca las instituciones para desconocer resultados electorales, aprovechando las deficiencias de un sistema que el propio sistema de partidos ha minado y debilitado durante años.

Scheppele advierte que los nuevos autócratas no llegan al poder rechazando abiertamente la democracia, sino apropiándose de su lenguaje: utilizan victorias electorales y cambios constitucionales 'legales' para consolidar un poder que, en el fondo, no tiene intención de someterse al escrutinio ciudadano (Scheppele, 2019, p. 329). El discurso del fraude sigue esa misma lógica: sin presentar pruebas, siembra la duda sobre la institucionalidad del sistema electoral. Lo hace, además, en el momento en que la democracia constitucional enfrenta su desafío más severo. No es ignorancia; es estrategia populista.