Es falso que la ONPE haya trasladado las actas electorales en una mototaxi: imagen fue generada con IA

LO FALSO:

La ONPE trasladó las actas electorales en una mototaxi.

LO VERDADERO:

Plataformas como Hive-Moderation aseguraron que la imagen tiene una probabilidad de hasta casi 100% de haber sido creado con IA.

Se observó el uso de taxis por aplicativo para llevar el material electoral.

En medio de unas cuestionadas elecciones presidenciales 2026, Facebook comenzó a circular una supuesta imagen en la que se observa que la ONPE trasladó ánforas electorales por medio de una mototaxi de color amarillo y negro. Sin embargo, esta fotografía es falsa: tras ser analizada con diversas herramientas de detección de inteligencia artificial, los resultados indicaron que el contenido fue generado con IA. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado 606 reacciones, 33 comentarios y más de 100 compartidos. Además, se corroboró que el material electoral fue transportado en taxis por aplicativo hace unos días.

Post con más interación en redes sociales. Foto: Facebook

Ilustración fue generada con inteligencia artificial

El equipo de Verificador de LR analizó la imagen con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial. Cabe mencionar que cuando una imagen es creada o editada con instrumentos de IA de aquel buscador web, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano, pero detectable por SynthID. Tras el análisis, la plataforma concluyó que "hay elementos que sugieren que la imagen podría ser real, pero también algunos puntos que generan dudas".

SynthID resolvió que se observan algunas inconsistencias visuales en la imagen, como la forma en que las cajas están sujetas con cuerdas. Además, al hacer zoom en las letras pequeñas debajo del logo grande de ONPE en las cajas, el texto se vuelve ilegible y parece un conjunto de garabatos que imitan letras. "Las IA actuales son buenas con palabras grandes, pero a menudo fallan en la tipografía pequeña de los subtítulos", indica la herramienta.

Por otra parte, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo determinó que la imagen presenta un 96,5% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Análisis realizado por Hive-Moderation. Foto: Hive-Moderation

Asimismo, en la verificación se aplicó la detección con IA de Sightengine, que usa un conjunto de algoritmos diseñados para analizar imágenes y vídeos, con lo que identifica con precisión diversos elementos dentro del contenido visual. Este instrumento definió que la foto sobre el supuesto traslado de material electoral en una mototaxi tiene 48% de contenido generado con inteligencia artificial.

Análisis realizado por Sightengine. Foto: Sightengine

Uso de taxis por aplicativo en el traslado de insumo electoral

Luego de serios cuestionamientos en torno al traslado de material electoral tras la primera jornada, el lunes 13 se observó el uso de taxis por aplicativo para cumplir esta función. Durante la cobertura en los exteriores de un centro de votación en Villa El Salvador, se reportó la presencia de varios de estos vehículos haciendo fila, identificados únicamente por hojas de papel tamaño A4 colocadas en los parabrisas.

Dichos documentos señalaban que habían sido contratados por la ONPE para el traslado del material electoral, una labor que habitualmente es realizada por camiones institucionales tanto al inicio como al cierre del proceso de votación.

Conclusión

Una imagen publicada en Facebook muestra que la ONPE trasladó ánforas en una mototaxi en el marco de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, el análisis con herramientas como SynthID o Hive Moderation evidenció una alta probabilidad de que la foto fue generada con inteligencia artificial. Se detectaron inconsistencias visuales y errores en textos pequeños, característicos de imágenes creadas con IA. Pese a ello, sí se confirmó que la ONPE utilizó taxis por aplicativo para transportar material electoral tras la polémica jornada.

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