Congreso cita a premier, ministro de Defensa y canciller por retraso en compra de aviones F-16

Premier, Canciller y ministro de Defensa deberán responder por la suspensión de la compra de aviones de combate estadounidenses. | Composición/LR

Premier, Canciller y ministro de Defensa deberán responder por la suspensión de la compra de aviones de combate estadounidenses. | Composición/LR

Tras el anuncio del presidente José María Balcázar sobre la suspensión del contrato con EE. UU. para la adquisición de aviones de combate, la Comisión de Defensa del Congreso citó al premier, Luis Arroyo, al ministro de Defensa Carlos Díaz y al canciller Hugo de Zela para que respondan sobre la decisión del Ejecutivo, así como las negociaciones que se realizaron con la empresa estadounidense y las tensiones que se pueden generar en el plano internacional.

El viernes 17 de abril, el gobierno tenía previsto la firma de un acuerdo con la empresa norteamericana Lockheed Martin para adquirir 24 aviones F-16 Block 70 por 3.500 millones. Sin embargo, no se concretó tras cuestionamientos en el proceso de contratación que apuntan a un direccionamiento político, según fuentes consultadas por La República.

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Además de Lockheed Martin, en el proceso también participaban la compañía francesa Dassault Aviation, con el Rafale F4, y Saab, una empresa sueca que ofrecía el Gripen E/F. Ambos modelos son reconocidos por sus avances en tecnología y modernidad.

Contradicciones del Ejecutivo

Durante una entrevista que data del 20 de marzo, José María Balcázar confirmó que ya existía un convenio con EE. UU. “Ya se celebró un convenio con Estados Unidos y yo tengo que continuarlo porque es una situación decidida”, señaló el presidente vía Exitosa. Sin embargo, el 17 de abril, aproximadamente un mes después, se contradijo y señaló que la evaluación de la compra le corresponde al próximo gobierno.

Ante la suspensión del contrato, las FF. AA. se pronunciaron al respecto y criticaron la postergación de compra por medio de un comunicado. “El incumplimiento de compromisos por el Estado peruano puede generar consecuencias en el plano internacional”.

Por otro lado, el candidato presidencial Jorge Nieto también se pronunció y apoyó la decisión de Balcázar y criticó a la Cancillería por no pronunciarse ante la declaración de Bernie Navarro sobre la suspensión de la compra.

"Yo quisiera felicitarlo presidente, ha hecho una buena cosa, usted no tiene que tomar esa decisión, ha tomado una muy buena decisión, no se deje atarantar y al mismo tiempo le quisiera decir a nuestra Cancillería: 'un poco de amor propio, son representantes diplomáticos del Perú'. El embajador con todos sus intereses por vender los aviones, tiene todo el derecho a querer venderlos, pero ha tenido una declaración muy mala, muy fea", indicó.

Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, señaló que existe una denuncia de que el proceso presenta irregularidades. “Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto inicial para comprar los F-16, a pesar de la denuncia de Suecia, será encausado por negociación incompatible y colusión agravada. El proceso está manoseado por 3 presidentes transitorios, lo correcto es la nulidad”, mencionó a través de redes sociales.