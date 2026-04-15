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Política

Gabinete Arroyo acude mañana al Congreso para solicitar voto de confianza en medio del contexto electoral

Luis Arroyo se presentará ante el Congreso este 16 de abril para pedir el voto de confianza, en una sesión marcada por el proceso electoral 2026 y cuestionamientos hacia la organizacion de la ONPE.

Luis Arroyo solicitará el voto de confianza ante el Congreso en medio del contexto electoral. Foto: difusión
Luis Arroyo solicitará el voto de confianza ante el Congreso en medio del contexto electoral. Foto: difusión

El Gabinete Arroyo acudirá este jueves 16 de abril al Congreso para solicitar el voto de confianza, en medio del actual contexto electoral que atraviesa el país tras los recientes comicios. La presentación se realizará ante el Pleno en el plazo establecido por la Constitución, luego de la juramentación del equipo ministerial encabezado por el premier Luis Enrique Arroyo.

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La sesión fue convocada para las 10.00 a. m. y contará con la presencia de todos los ministros. Durante su intervención, el jefe del gabinete deberá exponer la política general del Gobierno, así como las principales medidas que su gestión busca implementar en los próximos meses, en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos al proceso electoral.

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El pedido de confianza se da en medio de las irregularidades que se presentaron durante la jornada del 12 de abril, en la cual la ONPE presentó retrasos en la entrega de material electoral, lo que ocasionó el cierre de locales de votación y la ampliación del voto en los lugares afectados hasta el 13 de abril.

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