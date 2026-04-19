266 actas de votación presidencial aún no ingresan al sistema de la ONPE: 121 son de Lima y 83 del extranjero

Actas de la votación presidencial todavía no son ingresadas al 100% | Composición: LR.

Actas de la votación presidencial todavía no son ingresadas al 100% | Composición: LR.

El conteo de votos continúa. Con el 93,5% de actas contabilizadas en la elección presidencial, quedan 266 por ingresar y determinar si serán impugnadas, observadas o incorporadas directamente al cómputo oficial. De ese total, 121 corresponden a distintos distritos de Lima y 83 al extranjero.

Un acta pendiente —también denominada acta sin ingresar— es aquella cuya información aún no ha sido procesada por primera vez por las autoridades electorales. Una vez procesada, se determina si debe ser remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para evaluar su validez, de acuerdo con la normativa vigente, o si sus resultados se incorporan directamente al conteo.

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Detalle de las actas pendientes en Lima y el extranjero

En Lima, el distrito que registra mayor número de actas por ingresar a nivel presidencial es Magdalena del Mar. Según la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún hay 35 actas pendientes en esa jurisdicción. Le siguen San Juan de Lurigancho, con 11; San Juan de Miraflores, con 10; y La Victoria, con seis.

En Magdalena del Mar, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, mantiene la delantera. Un escenario similar se observa en La Victoria y San Juan de Miraflores, donde el exalcalde de Lima también ocupa el primer lugar. En San Juan de Lurigancho, en cambio, lidera Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

En el extranjero, se registran 83 de estas actas pendientes. De estas, 68 corresponden al continente americano, principalmente a Estados Unidos, donde aún faltan por ingresar 36 actas. Le sigue Europa, con 11 actas pendientes de registro.

El número exacto de votos no puede determinarse, ya que la cantidad de electores por acta varía según la población de cada circunscripción. No obstante, la ONPE precisa en su portal que estas representan el 0,28% del total de actas.

Miles de actas pendientes también en Senado y Diputados

Si bien los datos anteriores corresponden a la votación presidencial, las elecciones de senadores y diputados también requieren el registro en actas de cada uno de estos comicios. El procesamiento en estos niveles avanza más lentamente que en la elección presidencial.

En el Senado, las actas que aún no han sido procesadas ascienden a 3.806. De estas, 1.979 corresponden a la elección de senadores de distrito único (ámbito nacional) y 1.827 a senadores de distrito múltiple (representación regional). En términos porcentuales, estas cifras muestran un menor avance: en el Senado nacional se ha procesado el 79,45% de las actas, mientras que en el Senado regional el avance alcanza el 84,02%.

Las actas correspondientes a la Cámara de Diputados también registran un número pendiente: 2.095 aún no han sido procesadas. En este caso, el avance del conteo alcanza el 81,96%.

Por su parte, el Parlamento Andino presenta 1.867 actas sin procesar, con un avance del 83,09%.

Según la ONPE, en todos estos niveles de representación, el número de actas pendientes representa menos del 3% del total previsto para cada elección.

Otros problemas en el procesamiento de actas

Por otro lado, la ONPE confirmó que aún no se ha entregado el material electoral de 31 mesas instaladas en los distritos de Pichari, Villa Virgen y Villa Kintiarina, en la provincia de La Convención (Cusco). Según detalló el organismo, este material no ha sido remitido a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cusco debido a condiciones climáticas adversas. De las mesas pendientes, 14 corresponden a Pichari, ocho a Villa Virgen y nueve a Villa Kintiarina.

En conjunto —considerando elecciones presidenciales, congresales y del Parlamento Andino— se estima que 155 actas aún no pueden ser ingresadas debido a la falta de entrega de este material.

Pese a ello, el procesamiento de actas presidenciales en Cusco alcanza el 95,55%, según la ONPE. En esta región, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lidera la votación con más de 150.000 votos (22,66%), seguido por Ricardo Belmont, del partido Obras, con alrededor de 104.000 votos (15,7%). La ONPE indicó que el traslado del material se reanudará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, en coordinación con las autoridades competentes.

Además, en San Juan de Lurigancho, dos trabajadores de la ONPE reportaron la pérdida de ocho actas electorales correspondientes a dos mesas de votación instaladas en la Institución Educativa Antenor Orrego.

De acuerdo con lo reportado, las actas correspondían a la elección de senadores y su ausencia fue detectada durante la revisión del material electoral tras el cierre de la jornada. Luego de confirmar el hecho, el coordinador distrital de la zona y una responsable de mesa acudieron a la Policía para presentar la denuncia.