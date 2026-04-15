LO FALSO:

Video no corresponde a las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

Imágenes evidencian un fraude electoral en el Colegio de Abogados de Puno ocurrido en 2025.

Una comisión de la Unión Europea (UE) sostuvo que las elecciones fueron transparentes, tras no haber hallado elementos objetivos para decir que hubo un fraude.

Un video difundido en redes sociales fue presentado como supuesta evidencia de fraude en las Elecciones Generales 2026, realizadas entre el domingo 12 y el lunes 13 de abril. Sin embargo, el contenido no guarda relación con dichos comicios. En realidad, corresponde a un incidente ocurrido durante el proceso electoral del Colegio de Abogados de Puno en diciembre de 2025, el cual fue posteriormente anulado. Asimismo, organismos internacionales señalaron que los recientes comicios se desarrollaron con transparencia, sin la existencia de fraude.

Difusión de contenido engañoso en redes sociales

En el contexto de una jornada electoral cuestionada, circuló en Facebook un video que fue calificado como prueba contundente de que en el sur cambiaron las cédulas de votación, en alusión a las recientes elecciones presidenciales. Otras publicaciones incluso denunciaban un supuesto fraude descarado en la región de Puno y exigían la presencia permanente de las fuerzas del orden dentro de los locales de votación.

Post en Facebook que asocia fraude en Colegio de Abogados de Puno con las Elecciones Generales 2026. Foto: Facebook

No obstante, estas afirmaciones son incorrectas. Diversas fuentes, entre ellas el portal LP Pasión por el Derecho, confirmaron que el video no corresponde a las Elecciones Generales 2026. En realidad, muestra irregularidades registradas durante la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Puno en diciembre del año pasado, proceso que fue anulado tras detectarse actos irregulares.

La República subió el video del instante del fraude el 12 de diciembre de 2025. Foto: TikTok

¿Qué pasó realmente?

Durante dicho proceso electoral se habilitaron 20 mesas de sufragio. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el presidente de mesa, Linz Brando Quispe Mamani, introdujo varias cédulas previamente marcadas en el ánfora en momentos en que no había electores presentes.

Asimismo, la secretaria, identificada como Griselda Karen Hallasi Chambi, participó en la introducción de votos con la anuencia del presidente de mesa. Estos hechos fueron presenciados por la relatora Ana Zarai Huanca Catari.

El Ilustre Colegio de Abogados de Puno concluyó que se trató de actos planificados previamente que lindan con el delito, al vulnerar los principios de transparencia, imparcialidad y rectitud que deben regir todo proceso electoral. En consecuencia, la institución anunció la anulación de los comicios y la presentación de denuncias penales contra los involucrados, así como contra el Pleno del Comité Electoral.

Misiones internacionales defienden normalidad en el proceso electoral

La misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú señaló que los comicios generales realizados el domingo se desarrollaron con transparencia, ya que no identificó evidencia objetiva que sustente la existencia de fraude. Sin embargo, advirtió que se registraron "serias dificultades" en la distribución del material electoral, lo que provocó retrasos significativos en diversos locales de votación y obligó a extender la jornada hasta el lunes en algunos centros.

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Perú, liderada por Víctor Rico Frontaura, supervisó el proceso en cerca de mil mesas tanto a nivel nacional como en el extranjero. En los centros observados, el equipo verificó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y ordenada. También observó retrasos en la apertura de mesas y la imposibilidad de realizar la votación en 13 locales.

Conclusión

Un video difundido en redes fue presentado como prueba de fraude electoral en Puno durante las elecciones presidenciales. Sin embargo, esto es falso: las imágenes corresponden a irregularidades en la elección del Colegio de Abogados de dicha región, proceso que fue anulado. La Unión Europea afirmó que los comicios generales se realizaron con transparencia, aunque reportó problemas logísticos y retrasos. La OEA también constató una jornada pacífica y ordenada, pese a demoras en la apertura de mesas y algunos locales sin votación.

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