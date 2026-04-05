Alfonso Lopez Chau y su mensaje por el 5 de abril: “El fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura”

El candidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) para recordar el autogolpe del 5 de abril ejecutado durante el régimen fujimorista. Para el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, este episodio creó taras democráticas que se mantienen hasta hoy.

“El 5 de abril de 1992 el fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura. Pero su legado sigue hasta hoy. El fujimorismo ahora tiene tres partidos que lo secundan y amenaza con pasar a segunda vuelta”, señaló el candidato en sus redes sociales.

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El autogolpe de 1992 en el país marcó una ruptura decisiva en la democracia: Alberto Fujimori disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y concentró el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bajo el argumento de combatir la corrupción y el terrorismo, se instauró un régimen autoritario que debilitó las instituciones, recortó libertades civiles y abrió un periodo de control político que afectó gravemente el orden democrático.

López Chau también recordó el final del fujimorato: “(El golpe de Estado) dejó secuelas. Nosotros le dijimos que renuncie, por el bien de sus hijos, por su propio bien. Se fue a Japón y renuncio por fax. Muy matoncito era, pero renunció por fax y se fue a Chile. Este no es un debate, es una confrontación entre la mafia que asesinó a nuestros hijos y el pueblo”, indicó el candidato durante un mitin público.

López Chau también envía mensaje a Keiko Fujimori: “Ella es la verdadera terrorista”

López Chau no solo tuvo comentarios para el líder histórico del fujimorismo, sino también para su hija, Keiko Fujimori. El exrector de la UNI señaló que la escuela fujimorista no busca tender consensos, sino dinamitar la democracia en su favor.

"Una frase que puede englobar a la cultura del fujimorismo es que nunca debate, siempre impone, siempre acosa. Yo les digo que el terror está ahí. El verdadero terror está en la escuela del fujimorismo. La verdadera terrorista es la señora (Keiko) Fujimori", señaló en un evento público.

López Chau sobre las elecciones: “Es una cruzada entre el bien y el mal”

En entrevista con Agencia EFE, López Chau opinó sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales. El candidato de Ahora Nación señaló que en estos comicios se disputa mucho más que el poder.

“Esto es una cruzada entre el bien y el mal, entre la esperanza y la mafia. (…) Yo no voy a ser un presidente maniatado que no pueda gobernar. Yo convocaría al pueblo a la desobediencia civil (contra el Parlamento). El único camino es llenarlos de vergüenza, desobediencia civil hasta que haya un referéndum que fuerce las cosas”, señaló López Chau a EFE.

López Chau continuó posicionándose dentro de la centroizquierda: “Quien lea el programa (de gobierno) no va a encontrar nada comunista ni terrorista, ni tampoco nada de derecha. (…) o de izquierda democrática, socialdemócrata, socialista liberal, socialista democrático, todos (esos términos) son comunes. (Hay que articular una estrategia de) las tres manos: la mano invisible del mercado, la mano visible de la justicia del Estado y la mano de la solidaridad, y eso nada tiene que ver únicamente con el mercado, porque el rol del Estado es fundamental”, apuntó.