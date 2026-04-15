Resultados de las Elecciones 2026: Roberto Sánchez sube según conteo de la ONPE

El conteo de la ONPE a dos días de las elecciones ya evidencia el apoyo mayoritario a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Si bien en un inicio no figuraba en los primeros lugares, al 83% de votos se ubica en el cuarto lugar con 11.16%.

Con esa cifra se acerca cada vez más a Jorge Nieto, ubicado en el tercer lugar con 11.6%, y a Rafael López Aliaga, en el segundo con 12.5%.

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Ipsos había anunciado la existencia de un empate técnico en el segundo lugar y exhortó a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales de la ONPE para confirmar quién se enfrentaría a Keiko Fujimori, quien se separa por mucho de los demás candidatos al tener 17% de votos.

El incremento de votos de Roberto Sánchez, según el conteo de la ONPE

En la noche del 12 de abril, la ONPE empezó a publicar el resultado electoral según el número de actas procesadas.

Al 23%, Fujimori se ubicaba en el primer lugar seguida por López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Carlos Álvarez. Sánchez figuraba en sexto lugar por encima de Alfonso López Chau.

Una hora después, al 30%, López Aliaga estaba primero con 18% y Fujimori, segunda con 17%. Les seguía Jorge Nieto con 14%. En cuarto lugar se ubicaba el candidato Ricardo Belmont del partido OBRAS con 9%. En quinto y sexto lugar, estaban Carlos Álvarez (8%) y López Chau (7%), respectivamente. Sánchez había sido desplazado a la séptima posición.

El escenario no fue diferente la mañana del lunes 13 al 55% de actas procesadas. El liderazgo del primer lugar se disputaba entre la representante de Fuerza Popular y el candidato de Renovación Popular. Aunque la primera ya empezaba a tomar ventaja sobre los demás.

Nieto se acercaba a López Aliaga, quien al ver que su segundo lugar no era seguro empezó a insistir con que hubo fraude electoral, algo que ya había mencionado el día de las votaciones cuando hubo fallas y demoras en la entrega del material electoral de la ONPE.

El candidato de Juntos por el Perú se estancaba en el sexto lugar, un resultado que cambió para el martes 14.

A dos días de las elecciones, la ONPE ya registraba resultados al 75%. Sánchez inició su carrera hacia posiciones más altas. Superó a Álvarez y Belmont. Mientras que Fujimori tomaba más distancia, López Aliaga, Jorge Nieto y Sánchez entraron en una pugna por el segundo lugar al tener porcentajes bastante cercanos.

Roberto Sánchez concentra mayoría de votos en regiones

De acuerdo a los resultados de la ONPE, el respaldo de Sánchez proviene de las votaciones en regiones en las que ocupa el primer lugar, como en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín.

Alfredo Torres de Ipsos señaló que la presencia de Keiko Fujimori es “bastante pareja” a nivel nacional. En cambio, Roberto Sánchez concentra la mayoría de votos en regiones y solo un 3% en Lima. Escenario diferente al de López Aliaga que se establece como ganador en Lima (19,9%), pero con menor acogida en el interior del país con solo 7%.

Jorge Nieto también tiene mayor presencia en Lima (15,1%) que en regiones (8,5%). En el caso de Belmont, quien presenta una ligera mayoría en regiones (10,7%) que en Lima (8,9%).

Ronald Atencio da su respaldo a Roberto Sánchez

Ronald Atencio de la alianza Venceremos anunció su respaldo a la candidatura de Sánchez este martes 14. En sus redes sociales publicó una fotografía junto al candidato mencionando que a ambos les “toca defender el voto popular y la democracia en Perú”.

“Sabemos que el enemigo nos quiere volver a quitar el poder, no se lo vamos a permitir”, sentenció.

Horas antes, por medio de un comunicado, la alianza Venceremos ya había sentado postura a favor de Sánchez. Rechazaron un posible gobierno del Fujimorismo porque consideran que es un “partido mafioso que destruye el país hace décadas”. En su lugar, hicieron un llamado a defender los votos de los sectores populares que han elegido a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

Guillermo Bermejo también anunció su respaldo a Roberto Sánchez. Por medio de una carta resaltó que da su apoyo a “los compañeros de Juntos por el Perú”.

“La ruta constituyente para refundar la patria nos une, la segunda reforma agraria y la industrialización. Nos hermana la libertad de los presos políticos y el fin de la persecución política. Son tareas que merecen nuestro esfuerzo común”, escribió.

Ingresan 4 pedidos de nulidad total ante el JNE

Ante el Jurado Electoral Especial (JEE), al terminar el 14 de abril, ingresaron cuatro pedidos de nulidad total del proceso electoral por presuntas irregularidades enmarcadas en la causal de inconstitucionalidad. Se presentaron al JEE Lima Centro 1, Lima Centro 2, Lima Oeste 1 y Lima Oeste 2.

El petitorio presentado ante el JEE Lima Centro por el ciudadano Colin Fernández Mendez argumenta que el proceso se encuentra viciado porque el literal a) del artículo 363 de la ley orgánica de elecciones menciona que los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación “cuando la mesa de sufragio se haya instalado en un lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por la ley, o después de las 12.00 p.m, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedimento del libre ejercicio del derecho al sufragio”.

Fernández adicionó que “no es justificación que la ONPE no habría tenido su material a tiempo, pues está regulado que esta institución debió de tener el material (cédulas y

otros) listo para el día de la elección con anticipación”.

Otra de las supuestas faltas mencionadas es que extender el plazo del proceso electoral lo “vicia lesivamente”.

“Si bien es cierto, que son los Jurados especiales los que pueden declarar la nulidad, pues para resguardar la esencia de transparencia de las elecciones, es menester no atribuir una facultad de ampliación que no le confiere la ley”, finaliza el petitorio.