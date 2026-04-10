El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, oficializó el nombramiento de Reggis Chávez Sánchez, fiscal superior, como coordinador en Lima de las Fiscalías Anticorrupción. Chávez ha sido vinculado al abogado de Gálvez, José Luis Castillo Alva, quien también se encuentra investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, del que Gálvez también ha formado parte. Chávez Sánchez ha sido señalado por presuntamente favorecer a Castillo Alva en el mencionado caso.

Dentro de la Fiscalía, Chávez Sánchez fue el encargado de investigar el presunto desbalance patrimonial del exfiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez. El entonces fiscal superior dispuso que se levantara el secreto bancario de Pérez Gómez. La investigación fue archivada luego de que no se recabaran los datos necesarios para establecer indicios de responsabilidad.

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Resolución de El Peruano que nombra a Reggis Chávez como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción.

Castillo Alva, abogado vinculado al nuevo coordinador fiscal

José Luis Castillo Alva, abogado vinculado tanto a Chávez Sánchez como a Tomás Gálvez, se encuentra actualmente cumpliendo 24 meses de impedimento de salida del país por el caso mencionado. A Castillo Alva se le acusa de haber aprovechado sus cercanías a Los Cuellos Blancos del Puerto para beneficiar a algunos de sus clientes, como el exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez.

De acuerdo con un testimonio recopilado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y difundido por el medio IDL-Reporteros, Castillo Alva también habría estado vinculado a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides a través de Miguel Girao, exasesor de esta última. Aparentemente, Castillo Alva habría solicitado beneficios para enfrentar la investigación en su contra.