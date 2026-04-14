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Política

Rafael López Aliaga convoca a plantón tras denuncia de falso fraude electoral por incremento de Roberto Sánchez

Ante el crecimiento de Roberto Sánchez en el conteo oficial al 77%, el candidato de Renovación Popular convoca a simpatizantes a protestar frente al JNE.

Rafael López Aliaga convoca plantón fuera del JNE.
Rafael López Aliaga convoca plantón fuera del JNE. | Composición/Jazmin Ceras

Rafael López Aliaga convocó para este martes a las 6.00 p. m. una movilización frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por falso fraude que promueve en medio de los resultados que brinda ONPE: mientras que López Aliaga tiene un 12,6%, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, subió al 10,62% y redujo la distancia entre ambos.

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Ante el avance de Sánchez, el líder de Renovación Popular mantiene sus acusaciones de fraude y calificó los retrasos en la instalación de mesas como una supuesta manipulación para perjudicar a su partido, pese a que los informes técnicos confirman que se trató de fallas logísticas de un proveedor.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales con el mensaje 'Nos cansamos que jueguen con la democracia', el líder de Renovación Popular convocó a la ciudadanía a acudir al plantón.

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Durante una conferencia, López Aliaga señaló que la demora en la apertura de mesas le habría quitado un 1,25% de los votos (aproximadamente 100 mil sufragios). Además, el candidato exigió la renuncia del titular de la ONPE.

Sobre las irregularidades de la jornada electoral

Durante la jornada electoral, se reportaron demoras en la llegada del material electoral en diversos puntos de Lima, lo que impidió que más de 200 mesas se instalaran a la hora prevista. Esta falla logística afectó directamente a unos 63.300 ciudadanos, entre electores y miembros de mesa. Al respecto, la ONPE reconoció la demora pero deslindó responsabilidad directa, ya que la falta recae en la empresa concesionaria Servicios Generales Gálaga.

Tras estos incidentes, la Dirección contra la Corrupción de la PNP y la Fiscalía Anticorrupción intervinieron la sede central de la ONPE para recopilar información y determinar si existieron actos irregulares. La diligencia se centró en revisar los contratos con la empresa de transporte responsable.

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En este contexto, el exgerente Samamé Blas fue detenido en las oficinas de la institución luego de presentar su renuncia, en la cual reconoció su responsabilidad por las fallas logísticas. Las autoridades centran la investigación en la elaboración de los términos de referencia que permitieron la adjudicación del contrato a la empresa Servicios Generales Gálaga, responsable de los críticos retrasos que afectaron la jornada.

Piero Corvetto declara ante el Congreso

Frente a los cuestionamientos, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, acudió el 14 de abril a la Comisión de Fiscalización para ratificar la transparencia del escrutinio y aseguró que cada resultado publicado está estrictamente respaldado por las actas físicas. “Los resultados que se encuentran en la página web, cada uno de los resultados, se encuentra sostenido por lo que indican cada una de las actas”.

Corvetto admitió que, aunque la elección fue compleja, las fallas en el desarrollo del sufragio se debió a un incumplimiento de la empresa de transporte, hecho que ya está bajo investigación de la Contraloría y el Ministerio Público con total apertura de la institución.

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"En este caso todo lo que tiene que ver con el transporte ha ameritado un incumplimiento en tiempos y formas que ha tenido un impacto grande en la ciudadanía", señaló.

Corvetto destacó que, lejos de una actitud pasiva, su gestión gestionó ante el JNE medidas excepcionales, como la ampliación del horario de instalación y de votación, para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados por esta falla logística.

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