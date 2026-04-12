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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Política

Roberto Sánchez tras resultados de boca urna que lo ubican en segundo lugar: "El Perú quiere reparación"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú quedó en segundo lugar con 12,1% tras boca de urna de Ipsos.

Roberto Sánchez se pronuncia tras resultados de boca urna que lo ubican en segundo lugar.
Roberto Sánchez se pronuncia tras resultados de boca urna que lo ubican en segundo lugar. | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se pronunció tras haber quedado en segundo lugar con 12,1%, detrás de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo un 16,6%.

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“Estamos confiados en el conteo de votos y trabajo de los personeros. Evidentemtne, nosotros hemso tneido una aspiración que nuestro pueblo ha respaldado. Nosotros creemos en la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo”, sostuvo.

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“Hemos visto que en el último tramo otras fuerzas políticas se convencieron de esa necesidad de justicia social. Aspiramos a que esas fuerzas puedan pasar la valla electoral y nos permita gobernar con una mayoría para recuperar la democracia (…) No puede haber un día más sin encontrar justicia y reparación a los mártires del sur. El Perú quiere reparación”, agregó en conferencia de prensa.

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