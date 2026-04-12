Roberto Sánchez tras resultados de boca urna que lo ubican en segundo lugar: "El Perú quiere reparación"

Roberto Sánchez se pronuncia tras resultados de boca urna que lo ubican en segundo lugar. | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR

Roberto Sánchez se pronuncia tras resultados de boca urna que lo ubican en segundo lugar. | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se pronunció tras haber quedado en segundo lugar con 12,1%, detrás de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo un 16,6%.

“Estamos confiados en el conteo de votos y trabajo de los personeros. Evidentemtne, nosotros hemso tneido una aspiración que nuestro pueblo ha respaldado. Nosotros creemos en la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo”, sostuvo.

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“Hemos visto que en el último tramo otras fuerzas políticas se convencieron de esa necesidad de justicia social. Aspiramos a que esas fuerzas puedan pasar la valla electoral y nos permita gobernar con una mayoría para recuperar la democracia (…) No puede haber un día más sin encontrar justicia y reparación a los mártires del sur. El Perú quiere reparación”, agregó en conferencia de prensa.

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