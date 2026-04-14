Elecciones 2026: más de 2 millones de peruanos votó en blanco y nulo en la elección presidencial, según ONPE
De acuerdo con el portal de resultados de la ONPE, más de 1 millón y medio votó en blanco, mientras que más de 700.000 viciaron su voto. Esos votos representan, hasta el momento, el 15% de los votos emitidos a nivel nacional de la elección presidencial.
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El voto de los indecisos. Con el 75,606% de las actas procesadas y contabilizadas (70.137) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se reveló que más de 2,3 millones de peruanos decidieron votar en blanco o nulo en la elección presidencial el pasado 12 y 13 de abril.
En detalle, según el portal del ente electoral, 1.686.518 ciudadanos decidieron votar en blanco y no decidir sobre el próximo jefe de Estado en el Perú o del candidato que pasará a segunda vuelta. Estos votos representan el 10,741% de los votos emitidos.
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Asimismo, 748.877 personas decidieron viciar su voto durante los comicios electorales. Estos entran en el rubro de "votos nulos" y representan el 4,770% de los votos emitidos.
En suma, 2.435.395 peruanos decidieron votar en nulo o blanco y esto representa el 15,511% de los votos emitidos a nivel nacional y en el extranjero.
Ahora bien, solo en el Perú, 1.676.346 (10,723%) votaron en blanco y 746.146 (4,773%) nulo. En el extranjero, 10.172 votaron en blanco (14,974%) y 2.731 (4,020%) nulo.
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Votos en blanco y nulo a nivel general