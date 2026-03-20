Según el presidente Balcázar, José Jerí “decidió” comprar los cazas F-16 de EEUU

El presidente Balcázar afirma que Perú comprará los cazas F-16, pero el proceso no concluye: falta el pronunciamiento de la Agencia de Compras y de la Contraloría. Foto: composición LR

El presidente Balcázar afirma que Perú comprará los cazas F-16, pero el proceso no concluye: falta el pronunciamiento de la Agencia de Compras y de la Contraloría. Foto: composición LR

Durante la gestión del exmandatario José Jerí, el gobierno del Perú resolvió “por razones de seguridad” seleccionar la oferta de aviones de combate F-16 que propuso el gobierno de los Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2025, declaró el presidente José María Balcázar.

“Nuestro socio histórico y principal sigue siendo Estados Unidos. El gobierno de (José) Jerí ha designado, por ejemplo, la compra de los aviones de última generación. De tal manera que vamos a continuar en la compra para la Fuerza Aérea (del Perú), para que tenga…”, explicó Balcázar, cuando fue interrumpido cuando se le indicó si antes de las aeronaves no había otras prioridades de inversión.

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El jefe de Estado contestó: “Por supuesto que existen una serie de prioridades mayores, inclusive. Pero, ya el tema (la adquisición de las aeronaves de guerra) se ha decidido por razones de seguridad con Estados Unidos. No lo ha hecho mi gobierno, sino el gobierno anterior (de José Jerí). Ya hizo un convenio celebrado con ellos, yo tengo que continuarlo porque ya es una situación decidida”.

Efectivamente, el exprimer ministro de José Jerí, Ernesto Álvarez, y el canciller Hugo de Zela (quien ha sido ratificado en el cargo por el mandatario Balcázar), expresaron en su momento que el pasado régimen se inclinaba por la propuesta de los Estados Unidos, pero sobre todo por razones de estrategia geopolítica.

Sin embargo, Álvarez y De Zela también precisaron que está en curso un proceso que incluye la validación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y de la Contraloría General de la República, los que se pronunciarán si la propuesta de los Estados Unidos se ajusta al proyecto de adquisición de la flota de cazas aprobado por el Ejecutivo y el Congreso.

Un comité de evaluación de la FAP determinó que tres modelos de cazas satisfacen las especificaciones técnicas requeridas para la defensa aérea nacional: el norteamericano F-16 Block 70, el francés Rafale F4 y el sueco Gripen E/F.

Lo que dice la ley

El presidente Balcázar mencionó la suscripción de un convenio entre el Perú y los Estados Unidos, que serviría como marco para la suscripción del contrato con la compañía Lockheed Martin, fabricante de los F-16.

Sin embargo, no hay registro público del mencionado documento, que por cierto, debería contar con la validación del Congreso.

Aunque el 5 de marzo, apareció en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N°001-2026-DE, que autorizó a la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas, para el caso de la flota de cazas, que la operación se ejecute directamente con el proveedor o fabricante y en el marco del Secreto Militar.

La República consultó con fuentes del Ministerio de Defensa y estas precisaron que “por el momento no se ha firmado ningún contrato, por lo que no existe compra alguna”.

El proceso no ha concluido

“El proceso continúa el cronograma establecido. El expediente de requerimiento de la FAP llegó a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y esta instancia trasladó la documentación a la Contraloría General de la República, que debe emitir un pronunciamiento conforme a ley. Tenemos entendido que la Contraloría ha formulado preguntas a la FAP”, explicaron las fuentes.

“Una vez que la Contraloría culmine con la parte del proceso que le corresponde, devuelve el expediente a la Agencia de Compras para negociar con el proveedor que ha sido seleccionado. En términos prácticos, tenemos un proceso en curso”, añadieron.

La República solicitó a la Cancillería conocer el convenio con Estados Unidos suscrito con el Perú en relación a la venta de los cazas F-16 Block 70, pero al cierre de la presente nota todavía no responde.

Cuando el 15 de septiembre del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano anunció que el gobierno aprobó la venta de una flota de cazas F-16 Block 70, se indicó que se trataba de 12 unidades por US$3.420 millones. Empero, según el proyecto de inversión aprobado por el Ejecutivo y el Congreso, lo que se necesitan son 24 aeronaves, para lo que se destinarán US$3.500 millones.