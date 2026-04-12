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Política

¿Qué pasa si no pago la multa por no votar en las Elecciones Perú 2026?

No votar en las Elecciones Generales 2026 no solo implica una multa económica, sino también restricciones que pueden bloquear trámites y gestiones ante el Estado. Si el ciudadano no paga la sanción, queda registrado como omiso y enfrenta limitaciones administrativas hasta regularizar su situación.

Elecciones 2026: esto pasa si no pagas la multa por no ir a votar este 12 de abril
Elecciones 2026: esto pasa si no pagas la multa por no ir a votar este 12 de abril | Foto: difusión | Foto: difusión

No acudir a votar en las Elecciones Generales 2026 no solo implica una multa económica, sino también una serie de restricciones que pueden afectar distintos trámites en el país. En Perú, el voto es obligatorio, por lo que la omisión queda registrada y genera consecuencias que van más allá de una simple sanción monetaria.

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Si el ciudadano decide no pagar la multa tras no haber votado, no solo acumula una deuda, sino que también enfrenta limitaciones para realizar gestiones ante el Estado.

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El monto de la multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde se vota, por lo que no todos los ciudadanos pagan lo mismo. Sin embargo, independientemente del monto, el incumplimiento del pago mantiene activa la sanción y sus efectos administrativos.

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¿Cuánto es la multa por no votar?

La multa electoral depende del nivel de pobreza del distrito registrado en el padrón electoral:

  • S/27.50 para distritos en pobreza extrema
  • S/55 para distritos pobres
  • S/110 para distritos no pobres

Estos montos son establecidos por las autoridades electorales y se aplican automáticamente a quienes no cumplen con su deber de sufragio.

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¿Qué pasa si no pagas la multa electoral?

No pagar la multa no elimina la sanción. Por el contrario, el ciudadano queda registrado como omiso, lo que genera una serie de restricciones administrativas.

Entre las principales consecuencias están:

  • Imposibilidad de realizar trámites en entidades públicas
  • Limitaciones para obtener documentos oficiales
  • Restricciones en gestiones administrativas ante el Estado
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