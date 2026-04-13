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Política

“Corvetto es un 'Pilatos'”: decano del Colegio de Abogados de Lambayeque se pronuncia sobre escándalo de la ONPE

Para Enrique Rodas, Piero Corvetto tiene responsabilidad de lo sucedido en las recientes Elecciones, por lo que no puede estar un día más al mando de la ONPE.

Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque se pronuncia sobre escándalo de la ONPE.
Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque se pronuncia sobre escándalo de la ONPE. | Composición LR | Foto: composición LR

Luego del escándalo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las fallas logísticas que impidieron que miles de peruanos no ejerzan su derecho a voto el último domingo 12 de abril en Lima y que el titular de la institución, Piero Corvetto, tratara de culpar a la empresa encargada; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Enrique Rodas, lo calificó como 'Pilatos' al querer deslindarse de la responsabilidad.

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Para el titular de esta orden profesional, Corvetto "no puede lavarse las manos" en una situación como esta y, por el contrario, su permanencia al mando de la ONPE no debería extenderse un día más. Rodas sostuvo que este funcionario y todo el personal de confianza que lo rodea debe ser sometido a investigaciones administrativas y penales que determinen sus roles en esta crisis de la democracia y las eventuales sanciones que les correspondería.

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"El jefe de la ONPE no puede decir 'yo no tengo nada qué hacer'. Es un 'Pilatos' por lavarse las manos y echarle la culpa a un tercero (empresa encargada del reparto). Es alarmante porque esto ha sucedido en Lima. Todo esto demuestra la negligencia que ha habido en la institución. Esto da a entender de que hay una intención dolosa, criminal en agravio de la democracia que ahora alimenta la narrativa de un fraude", enfatizó el decano del ICAL.

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Seguidamente, Rodas agregó: "Sí hay responsabilidad administrativa, no solo del jefe de la ONPE, sino, de todo el personal de confianza. Estos trabajadores no deben estar un día más en la institución (...). La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe abrirle proceso ya (a Corvetto). En simultáneo, la ONPE debe iniciar acciones administrativas a su personal involucrado. Es escandaloso todo lo que ha ocurrido".

Mientras los cuestionamientos al jefe de la ONPE vienen de todas partes, en las últimas horas se ha conocido de la detención por este caso del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, quien poco antes había renunciado a su cargo.

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