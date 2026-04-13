Galaga, a cargo del transporte de material electoral, emplaza a ONPE y le pide que "ofrezca disculpas" por dañar su imagen

De manera inusitada, 13 colegios con mesas de sufragio que no abrieron ayer fueron habilitados este lunes 13 de abril, un día después de las elecciones generales 2026, ante el retraso de la entrega de material electoral reportado ayer domingo por parte de la empresa Servicios Generales Galaga. Al respecto, la compañía, que tiene previas penalidades por ONPE por S/64.000, emitió un pronunciamiento en el que informó que "cumplió estrictamente" con todas las disposiciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado, de los cuales se encuentran sustentados.

"El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad", indicó.

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Señalaron que las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante.

"Rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas, cuando estas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas", sostuvo.

Respecto a las declaraciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, Galaga manifestaron que "han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio".

Por ello, le solicitan, en su calidad de máximo ente en materia electoral operativa, "que disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a nuestra imagen institucional".

"Informamos que el día de ayer nuestra empresa brindó toda la información correspondiente al contrato a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), en presencia de un representante del Ministerio Público, poniéndonos a total disposición de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos", indicó.

Contraloría detecta situación adversa en Galaga

Sin embargo, desde la Contraloría General de la República, han advertido que la empresa Galaga, encargada del traslado del material electoral, no tuvo la capacidad suficiente para cumplir esta labor.

"Durante la ejecución de la Visita de Control se ha advertido una una situación adversa que amerite la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso", sostienen.

Señalan desde Contraloría que la suscripción de contrato, el postor ganador (Galaga) no acredita que los conductores cumplen con la experiencia mínima de un año en el manejo de camiones tipo furgón, según lo establecido por los términos de referencia. "Esta situación genera riesgo de contratación de conductores no calificados con la consecuente afectación a la operatividad del transporte durante el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos", registraron.

Entre las observaciones detectadas mencionan también la subcontratación de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato; sin embargo, esta "no respondía al requerimiento que establecía el contrato".

Galaga registró S/36 millones en contratos con el Estado

Recordemos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó directamente a Servicios Generales Galaga, empresa encargada de la distribución y logística. Según la entidad, el incumplimiento obligó a activar un plan de contingencia para contener el impacto, principalmente en distritos del sur de Lima.

“Ante un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, la ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible”, señaló el organismo electoral.

Según pudo registrar este diario, la empresa Servicios Generales Galaga responsable del retraso en 75 locales de votación sumó S/36 millones en contratos con el Estado incluida la Municipalidad de Lima y ya había sido sancionada por incumplimientos por la propia ONPE por S/64.000. Recién hace una semana de las elecciones realizó una convocatoria pública para conseguir 400 camiones destinados al traslado de material electoral.



