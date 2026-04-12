Resultados Elecciones 2026 en Pasco: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Pasco y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Pasco tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Pasco: quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Amazonas a partir de las 5.00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Candidatos al Senado por Pasco en Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Pasco en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Joel Miguel Cordova Ponce (1)
- Agustina Victoria Aroapaza Ramos (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Oscar Sudario Remigio (1)
- Rafaela Tapia Medrano de Quintana (2)
Alianza para el Progreso
- Nancy Trujillo Bravo (1)
- Eduardo Ruben Carhuaricra Meza (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Julio Cesar Sanchez Atencio (1)
Frente Popular Agricola FIA del Perú
- Moises de la Cruz Cardenas (1)
- Edilberta Yace de Velasquez (2)
Fuerza Popular
- Roy Ernesto Ventura Angel (1)
- Madeleina Rivera Fabian (2)
Fuerza y Libertad
- Jhovany Mantari Lopez (1)
Juntos por el Perú
- Percy Herbert Osorio Palpan (1)
Partido del Buen Gobierno
- Arevalo Carlos Beltran Torres (1)
- Julia Francisca Lozada Silva (2)
Partido Demócrata Verde
- Marco Antonio Vargas Soto (1)
- Aida Gomez Capcha (2)
Partido Democrático Federal
- Fidel Ezequiel Quintanilla Machao (1)
- Olga Dina Huancho Dominote (2)
Partido Democrático Somos Perú
- Hilda Victoria Blas Flores (1)
- Luis Manuel Caceres Bustamante (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Edwin Rodriguez Guizado (1)
- Genoveva Ayala Bazan (2)
Partido Morado
- Edna Marietta Bustamante Moreno (1)
- Samuel Alberto Chevarria Palomino (2)
Partido País para Todos
- Rene Camilla Teniente (1)
- Evelin Monica Mendo Briceño (2)
Partido Político Cooperación Popular
- Angel Anibal Espinoza Altez (1)
- Edit Maribel Rojas Tello (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Arcangel Ramos Berrospi Uribe (1)
- Doris Rina Jimenez de Canales (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Arturo Sergio Ñañez Ordoñez (1)
- Ofelia Rios Pacheco (2)
Partido Político Perú Primero
- Juan Luis Grados Poma (1)
- Hermilia Condor Lagunas (2)
Podemos Perú
- Rudy Edwin Callupe Gora (1)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Hugo Mendieta Quispe (1)
- Emilia Mauricio Rosas Vda. de Gallardo (2)
Renovación Popular
- Miriam Laureano Mauricio (1)
- Franz Antonio Westreicher Flores (2)
Un Camino Diferente
- Eva Margot Espinoza Esquivel (1)
- Raymundo Torres Ponte (2)
Unidad Nacional
- Angel Alejandro Valdivia Aparicio (1)
- Nelly Olga Leon Quispe (2)
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Candidatos a Diputados por Pasco en Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Pasco en los comicios de 2026:
Ahora Nación - AN
- Jesus Jhonny Canta Hilario (1)
- Jazmin Yoselin Jara Carhuaricra (2)
- Marco Antonio Berrospi Arrieta (3)
- Vanesa Nelly Copa Gutierrez (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Jhonny Froy Solis Luis (1)
- Lucero De Belen Pinedo Huerta (2)
- Alex Yuliño Huacho Hermitaño (3)
- Lisbeth Julia Quintana Tapia (4)
Alianza para el Progreso
- Isaac Raul Huamali Sanchez (1)
- Jissel Yessica Barrera Poma (2)
- Nelson Wilder Palacios Matos (3)
- Noemi Ruth Trinidad Orizano (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Ronald Wilder Castillo Rojas (1)
- Andrea Del Rosario Joello Fernandez (2)
- Edgar Jorge Quispe Chipana (3)
Frente Popular Agricola FIA del Perú
- Felix Jorge Valenzuela Muñique (1)
- Medalith Tapia Torres (2)
- Jose Silva Zelada (3)
- Cris Magaly Ccorisoncco Villanueva (4)
Fuerza Popular
- Kim Tami Muñoz Yurivilca (1)
- Jhonn Brayam Valqui Ordoñez (2)
- Civia Quirica Ponce Vda de Rivera (3)
- Cayo Condezo Meza (4)
Fuerza y Libertad
- Diego Alberto Gomez Nieves (1)
- Nurit Ibet De La Cruz Aranda (2)
- Ana Maria Fabian Vega (4)
Libertad Popular
- Angelo Antony Huaman Rodriguez (1)
- Yesenia Jhasmin Vento Castañeda (4)
Partido Aprista Peruano
- Juan Chavin Galarza (1)
- Elsa Adalberta Alban Frech (2)
- Daniel Alcides Gomez Fuentes (3)
- Edith Margarita Sosa Rivera (4)
Partido Cívico Obras
- Edin Richar Valencio Canango (1)
- Ervila Chonquiri Quisichi (2)
- Gedeon Pachari Pascual (3)
- Magda Madelaine Mendoza Caballero (4)
Partido Demócrata Unido Perú
- Biscop Abel Lopez Shicshe (3)
Partido Demócrata Verde
- Anghelo Jefferson Rios Espinoza (1)
- Cecilia Elizabeth Ipanaque Machaca (2)
- Juan Gabriel Abarca Araujo (3)
- Raquel Bilha Flores Alejandro (4)
Partido Democrático Somos Perú
- Nancy Zoraida Diaz Tamara (1)
- Walter Tiza Rivera (2)
- Victoria Carranza Huaman (3)
- Eduard Gerty Andia Alarcon (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Gavino Matamoros Villanueva (1)
- Gianella Liseth Martinez La Torre (2)
- Saul Alejandro Soto Custodio (3)
- Jem Geena Jurado Huanca (4)
Partido Morado
- Carlos Enrique Lora Loza (1)
- Sandra Miriam Huaman Gutierrez (2)
- Nelson Hernan Camac Puente (3)
Partido País para Todos
- Rolando Apolinario Inocencio Sumaran (1)
- Yuli Yanet Carusso Sumaran (2)
- James Jefferson Meza Valencia (3)
Partido Político Cooperación Popular
- Silvia Raquel Mishari Astete (1)
- Jonas Cespedes Martin (2)
- Olga Fermina Rojas Tello (3)
- Emerson Palma Acosta (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Victor Rolando Carbajal Marcelo (1)
- Luis Ayala Marchan (3)
- Yanet Rocio Magallan Rojas (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Gilfredo Muñoz Palacios (1)
- Juan Carlos Ñañez Ordoñez (3)
- Maria De Los Angeles Cerron Jorge (4)
Partido Político Perú Primero
- Hector Joel Pizarro Rios (1)
- Winny Kimbherly Leon Espinoza (2)
- Jhon Hitler Torres Sanchez (3)
- Savina Aguida Rivera Vacas (4)
Partido Político Prin
- Jannet Pilar Paredes Sanchez (1)
- Suan Ching Durand Yon (3)
Podemos Perú
- Joel Gerson Camones Medrano (1)
- Luz Mary Elena Calsin Llacuachaque (2)
- Frederick Lui Huaman Espinoza (3)
- Elizabet Rufina Chamorro Cervantes (4)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Brayan Antonik Mendieta Nuñez (1)
- Jhoel Daniel Claro Sanchez (3)
Progresemos
- Mayor Mayori Chavez Andrade (2)
- Luis Alberto Guevara Manrique (3)
- Ada Silvia Gomez Suarez (4)
Renovación Popular
- Brando Josinio Capdevila Salazar (1)
- Uriel Eduardo Peralta Lume (3)
- Marcela Olinda Entazu Trinidad (4)
Un Camino Diferente
- Jose Luis De La Cruz Solano (1)
- Ana Karina Cruz Alvarez (2)
- Santos Ramiro Vega Rodriguez (3)
- Betty Teresita Solis Gutierrez (4)
Unidad Nacional
- Antonio Wilber Reynaga Valencia (1)
- Arnold Bruce Limaco Quispe (3)
- Leyda Samaniego Zevallos (4)