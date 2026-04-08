Transparencia Electoral: Autoridades supervisan verificación pública de material de sufragio en José Leonardo Ortiz y Lambayeque

Con el objetivo de garantizar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial de Lambayeque, en coordinación con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), llevó a cabo la verificación pública del material de sufragio en distintos distritos de la región, en presencia de las autoridades competentes.

El 7 de abril, en la Urbanización Ramón Castilla del distrito de Lambayeque, se realizó la revisión conjunta encabezada por la jefa de la ODPE Lambayeque, Ethel Karina Moreno García, y el fiscalizador del JEE Lambayeque, Eusebio Núñez Roncal. Durante el acto se verificaron las cajas correspondientes a instituciones educativas y locales de votación en Cañaris, Ferreñafe, Túcume y Lambayeque. Al abrir las cajas de las mesas de sufragio N.º 902948, 035030, 035950 y 035404, se constató la existencia de los paquetes de instalación y sufragio, escrutinio y útiles, encontrándose todo conforme y sin observaciones. Asimismo, se revisó el paquete destinado al coordinador del local de votación de la IEI Niño Jesús de Praga, confirmando la presencia de cintas de embalaje, rótulos, relación de electores, actas y cartillas Braille, entre otros materiales, también en correcto estado.

Los actos de verificación, realizados en colaboración con las ODPE, aseguran que cada mesa de sufragio cuente con los insumos requeridos. Fuente: Difusión.

De manera similar, el 6 de abril se desarrolló otro acto de verificación en la Av. José Balta del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo. En esta ocasión participaron la jefa de la ODPE José Leonardo Ortiz, Minerva Minakawa Paz Rodríguez, y el representante del JEE Lambayeque, Dr. Juan Carlos Izarra Mucha. Se revisaron las cajas correspondientes a instituciones educativas de Tumán, Lagunas, Cayaltí y José Leonardo Ortiz, además del paquete para el coordinador del local de votación de la IE Carlos Castañeda Iparraguirre. Al abrir las cajas de las mesas de sufragio N.º 034868, 033563, 034668 y 034192, se verificó la existencia de los paquetes de útiles, instalación y sufragio, y escrutinio, confirmando que todo se encontraba conforme y sin observaciones.

En ambos actos se dejó constancia escrita y firmada de la conformidad de las verificaciones, realizadas en presencia de las autoridades electorales. Estos procedimientos reafirman el compromiso del Jurado Electoral Especial de Lambayeque y de las ODPE con la transparencia, la seguridad y la participación ciudadana, asegurando que cada mesa de sufragio cuente con los insumos necesarios y en correcto estado para el desarrollo de un proceso electoral confiable.