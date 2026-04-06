Transparencia y Garantía Electoral: Ponencias del JEE Lambayeque

La primera exposición abordó el recuento de votos en el Perú, destacando la reciente incorporación de un modelo mixto garantista que combina la validez del acta electoral con la posibilidad de verificación material mediante el recuento excepcional. Se explicó que este procedimiento se activa únicamente cuando las actas presentan observaciones que no pueden ser subsanadas con el cotejo, tales como errores aritméticos, falta de datos o ilegibilidad. El flujo operativo fue descrito con detalle: desde el escrutinio en mesa y la custodia de las cédulas por la ODPE, hasta la evaluación del acta por el JEE, el recuento en audiencia pública y la emisión de un resultado definitivo que no admite impugnación. La finalidad principal es garantizar que el resultado refleje fielmente la voluntad del elector, corrigiendo errores materiales, conservando el voto y cerrando el proceso con legitimidad y transparencia.

La segunda ponencia estuvo a cargo del Presidente del JEE Lambayeque, Dr. Edilberto José Rodríguez Tanta, quien expuso sobre el clima de la jornada electoral y el rol de las instituciones en cada etapa del sufragio. Se resaltó que antes de la jornada se aplican medidas como la prohibición de propaganda política, la ley seca y la supervisión del traslado de material electoral. Durante la jornada, se asegura un entorno de neutralidad reforzada, la instalación regular de mesas y la vigilancia jurídica del escrutinio. Finalmente, después de la jornada, se garantiza el traslado seguro de actas, la resolución de impugnaciones y la protección de la integridad del resultado electoral. El Dr. Rodríguez Tanta concluyó que la jornada electoral constituye un proceso de tutela progresiva de la voluntad popular, en el cual el JEE cumple una función esencial como garante de la legalidad y la transparencia.

Las autoridades del JEE reafirmaron su compromiso con la defensa de la voluntad popular. Fuente: Difusión.

La actividad contó con la presencia de las máximas autoridades del Jurado Electoral Especial de Lambayeque: Presidente Dr. Edilberto José Rodríguez Tanta, Segundo Miembro Dr. Juan Carlos Izarra Mucha y Tercer Miembro Sra. Gladys Cecilia Martino Aldana de Garboza, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de la voluntad popular y la legitimidad democrática.

Con estas ponencias, el JEE Lambayeque subraya que el proceso electoral no es solo un acto de votación, sino un sistema integral de garantías que asegura que cada sufragio sea respetado y reflejado fielmente en los resultados finales.