Keiko Fujimori con 16,6% y Roberto Sánchez con 12,1% irían a segunda vuelta, según flash electoral de Ipsos

Según el flash electoral de Ipsos, Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene un 16,6% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú alcanza un 12,1%, lo que les permitiría pasar a una segunda vuelta, de acuerdo con el boca de urna de Ipsos.

En tercer lugar se encuentra el candidato Ricardo Belmont del partido Cívico Obras quien obtuvo un 11,8%. Rafael López Aliaga de Renovación Popular se ubica en cuarto lugar con 11% y en quinto lugar Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 10.7%

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En sexto lugar se ubica Alfonso López Chau de Ahora Nación con 7,1% y Carlos Álvarez de País para Todos está en séptimo lugar con 7%.

La medición, elaborada sobre la base de encuestas realizadas a electores a la salida de los centros de votación, muestra una contienda fragmentada en la que ningún candidato logra despegar con claridad por lo que los resultados aún pueden variar con el pasar de las horas.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación.

De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales.

Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

En las elecciones generales de 2026, la ciudadanía elegirá al Presidente de la República junto a los vicepresidentes que conforman la fórmula inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones, quienes estarán a cargo del Poder Ejecutivo durante un periodo de cinco años.

Del mismo modo, se llevará a cabo la renovación total del Congreso, ahora bajo un sistema bicameral integrado por diputados y senadores, marcando así el retorno a un esquema legislativo que no se implementaba en el país desde hace varias décadas.

Además, el proceso incluirá la elección de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, encargados de la representación a nivel supranacional y sujetos a las mismas normas de supervisión y control que el resto de cargos en disputa.