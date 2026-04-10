HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rafael López Aliaga denunciado por presunta vi*l4ción | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Defensoría despliega sistema de vigilancia en tiempo real ante riesgos en jornada electoral del 12 de abril

La Defensoría del Pueblo implementó un centro de monitoreo con información en línea para las elecciones 2026 del 12 de abril, con el objetivo de detectar irregularidades y alertar a las autoridades ante posibles vulneraciones al voto.

La Defensoría del Pueblo monitoreará en tiempo real las elecciones 2026 del 12 de abril. Foto: difusión
La Defensoría del Pueblo monitoreará en tiempo real las elecciones 2026 del 12 de abril. Foto: difusión

La Defensoría del Pueblo puso en marcha un sistema de vigilancia en tiempo real ante posibles riesgos durante la jornada de las elecciones 2026 del 12 de abril. La institución anunció que supervisará el desarrollo del proceso electoral en todo el país mediante un centro de monitoreo que recibirá reportes en línea sobre incidencias que afecten el derecho al sufragio.

Únete a nuestro canal de política y economía

El titular de la entidad, Josué Gutiérrez Cóndor, presentó esta herramienta digital en conferencia de prensa. Explicó que se trata de un tablero de control que concentrará información actualizada sobre el despliegue defensorial y los hechos relevantes que se registren durante la jornada electoral.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

lr.pe

El sistema permitirá identificar casos como suplantación de identidad, impedimentos para votar o conflictos en locales de votación. Estos reportes llegarán desde distintas regiones del país. La información se procesará de inmediato para emitir alertas a los organismos electorales y facilitar una respuesta rápida.

Para ello, la institución anunció el despliegue de comisionados y voluntarios en diversas zonas. El equipo tendrá presencia en áreas urbanas y también en localidades alejadas. La meta es cubrir puntos críticos donde el acceso a la supervisión suele ser más limitado.

PUEDES VER: Fiscalía allana inmuebles del entorno de José Jerí por presuntas contrataciones indebidas durante su gobierno

lr.pe

Centro de monitoreo buscará alertar incidencias en zonas alejadas

El centro de monitoreo concentrará los reportes enviados desde todo el país. Cada incidencia se registrará mediante herramientas digitales que permitirán ubicar el problema, describirlo y hacer seguimiento en tiempo real. Esta información se integrará en una sola plataforma de control.

La Defensoría del Pueblo indicó que el trabajo incluye regiones rurales y de difícil acceso. En esos lugares, el personal en campo tendrá la tarea de verificar posibles vulneraciones al derecho al voto. La entidad busca reducir el margen de desatención que históricamente afecta a estas zonas en procesos electorales.

Esta medida forma parte de la campaña Elecciones democráticas sin violencia. La institución señaló que el objetivo es promover una jornada ordenada y sin conflictos. También busca garantizar condiciones de igualdad para los ciudadanos durante las elecciones 2026 del 12 de abril, en un contexto donde persisten alertas sobre el desarrollo del proceso electoral.

Notas relacionadas
Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

LEER MÁS
Esta es la lista de los 35 candidatos que buscan la presidencia del Perú

Esta es la lista de los 35 candidatos que buscan la presidencia del Perú

LEER MÁS
Link para saber cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa este domingo 12 de abril

Link para saber cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa este domingo 12 de abril

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

LEER MÁS
Fiscalía allana inmuebles del entorno de José Jerí por presuntas contrataciones indebidas durante su gobierno

Fiscalía allana inmuebles del entorno de José Jerí por presuntas contrataciones indebidas durante su gobierno

LEER MÁS
Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

LEER MÁS
Costo de la multa por no votar 2026: esto pagarás si NO vas a las urnas el domingo 12/04

Costo de la multa por no votar 2026: esto pagarás si NO vas a las urnas el domingo 12/04

LEER MÁS
La palabra final de Alfonso López Chau: “Temo por el Perú, pueden llevarnos a la barbarie”

La palabra final de Alfonso López Chau: “Temo por el Perú, pueden llevarnos a la barbarie”

LEER MÁS
Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

El único país de América Latina entre los más limpios del mundo según la OMS

Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

Política

Costo de la multa por no votar 2026: esto pagarás si NO vas a las urnas el domingo 12/04

Link para saber cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa este domingo 12 de abril

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Costo de la multa por no votar 2026: esto pagarás si NO vas a las urnas el domingo 12/04

Link para saber cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa este domingo 12 de abril

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025