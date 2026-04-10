Defensoría despliega sistema de vigilancia en tiempo real ante riesgos en jornada electoral del 12 de abril

La Defensoría del Pueblo monitoreará en tiempo real las elecciones 2026 del 12 de abril. Foto: difusión

La Defensoría del Pueblo monitoreará en tiempo real las elecciones 2026 del 12 de abril. Foto: difusión

La Defensoría del Pueblo puso en marcha un sistema de vigilancia en tiempo real ante posibles riesgos durante la jornada de las elecciones 2026 del 12 de abril. La institución anunció que supervisará el desarrollo del proceso electoral en todo el país mediante un centro de monitoreo que recibirá reportes en línea sobre incidencias que afecten el derecho al sufragio.

El titular de la entidad, Josué Gutiérrez Cóndor, presentó esta herramienta digital en conferencia de prensa. Explicó que se trata de un tablero de control que concentrará información actualizada sobre el despliegue defensorial y los hechos relevantes que se registren durante la jornada electoral.

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El sistema permitirá identificar casos como suplantación de identidad, impedimentos para votar o conflictos en locales de votación. Estos reportes llegarán desde distintas regiones del país. La información se procesará de inmediato para emitir alertas a los organismos electorales y facilitar una respuesta rápida.

Para ello, la institución anunció el despliegue de comisionados y voluntarios en diversas zonas. El equipo tendrá presencia en áreas urbanas y también en localidades alejadas. La meta es cubrir puntos críticos donde el acceso a la supervisión suele ser más limitado.

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Centro de monitoreo buscará alertar incidencias en zonas alejadas

El centro de monitoreo concentrará los reportes enviados desde todo el país. Cada incidencia se registrará mediante herramientas digitales que permitirán ubicar el problema, describirlo y hacer seguimiento en tiempo real. Esta información se integrará en una sola plataforma de control.

La Defensoría del Pueblo indicó que el trabajo incluye regiones rurales y de difícil acceso. En esos lugares, el personal en campo tendrá la tarea de verificar posibles vulneraciones al derecho al voto. La entidad busca reducir el margen de desatención que históricamente afecta a estas zonas en procesos electorales.

Esta medida forma parte de la campaña Elecciones democráticas sin violencia. La institución señaló que el objetivo es promover una jornada ordenada y sin conflictos. También busca garantizar condiciones de igualdad para los ciudadanos durante las elecciones 2026 del 12 de abril, en un contexto donde persisten alertas sobre el desarrollo del proceso electoral.