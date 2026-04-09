Elecciones 2026: prelatura vinculada Opus Dei hace campaña a favor de candidato "profamilia" y "provida"

Prelatura de Yauyos llamó al voto a favor de candidato del perfil de RLA | Composición: LR.

Prelatura de Yauyos llamó al voto a favor de candidato del perfil de RLA | Composición: LR.

La prelatura de Yauyos, vinculada desde su creación a la prelatura personal Opus Dei, publicó un comunicado, redactado en nombre de su obispo, Ricardo García, en el que se llamó a votar por un candidato que —entre otros criterios— sea “provida” y “profamilia”.

“Al momento de elegir, los animo a considerar con seriedad algunos criterios fundamentales: personas comprometidas con el respeto al sistema democrático, la Constitución, las leyes y la Ley de Dios como fundamento de la recta conciencia; candidatos que respeten y promuevan la vida, la libertad, la familia y la propiedad privada, según los principios cristianos; autoridades con trayectoria limpia, sin vínculos con la corrupción y la violencia; líderes con capacidad, experiencia real y equipo para gobernar (…)”, se lee en el comunicado.

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Comunicado de la Prelatura de Yauyos.

Rafael López Aliaga ha sido vinculado al Opus Dei

Si bien el mensaje no hace alusión explícita a ningún candidato, ha sido interpretado en redes sociales como un llamado en favor del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien no ha negado en más de una ocasión sus vínculos con el Opus Dei.

“Con mucha honra, soy miembro del Opus Dei desde los 19 años, con celibato y compromisos incluidos; a mí me da un placer muy grande”, afirmó el exalcalde de Lima en una entrevista pasada.

El candidato de Renovación Popular también ha mantenido una relación cercana con Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y también miembro de ‘La Obra’. Durante su gestión municipal, López Aliaga condecoró a Cipriani con la Medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que puede concederse desde el cargo edil. El exburgomaestre también lo defendió cuando fue acusado de pederastia en un artículo publicado por el diario español ‘El País’.