Es falso que Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideren encuesta presidencial: se detectan inconsistencias en el estudio

LO FALSO:

Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideran encuesta presidencial con 28,97% y 24,60%, respectivamente.

LO VERDADERO:

El autor del sondeo viralizado no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tampoco cuenta con RUC y ficha técnica.

El estudio presenta inconsistencias en la presentación de los candidatos.

Firmas avaladas por el JNE como IEP, CPI e Ipsos indican que son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga quienes encabezan las encuestas, mas no Belmont y Sánchez.

En redes sociales circula una encuesta en la que se afirma que Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideran la intención de voto presidencial a nivel nacional. Sin embargo, su autor no figura en la Sunat ni en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, el estudio carece de ficha técnica, muestra inconsistencias en la escritura de los nombres de los candidatos y difiere de encuestas recientes de entidades reconocidas como IEP, CPI e Ipsos. Estas ubican en los primeros lugares a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, mientras que Belmont y Sánchez aparecen en posiciones más alejadas, con porcentajes considerablemente menores a los del material viralizado.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una encuesta en la que se asegura que Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ocupan los primeros lugares en intención de voto a nivel nacional con 28,97% y 24,60%, respectivamente. Sin embargo, el estudio presenta inconsistencias.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

En primer lugar, se detecta una falta de uniformidad en la presentación de los candidatos: en algunos casos se incluye únicamente el primer apellido; en otros, solo el nombre; en otros, tanto el nombre como el apellido; y en otros, el apodo y el apellido. Este tipo de irregularidades dificulta la correcta identificación de los postulantes.

En rojo: candidatos con solo apellido. En verde: candidata con solo nombre. En azul: candidato con apodo y apellido. En rosa: candidato con nombre y apellido. Foto: Facebook

En segundo lugar, el estudio es atribuido a ‘A un peruano informado nadie le engaña’, entidad que no figura ni en la Sunat ni en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual agrupa a las firmas autorizadas para publicar sondeos en el Perú; por lo tanto, no cuenta con respaldo oficial.

No se halla registro de ‘A un peruano informado nadie le engaña’ en la Sunat. Foto: Sunat

‘A un peruano informado nadie le engaña’ no figura en el registro del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Además, de acuerdo con el reglamento del JNE, para que una encuesta sea válida debe incluir una ficha técnica con información clave como el número de registro de la encuestadora, el financiamiento, el margen de error, el nivel de confianza, etcétera. No obstante, el estudio no presenta estos elementos, lo que impide evaluar su transparencia.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, al comparar los resultados con los de encuestas recientes de entidades reconocidas como IEP, CPI e Ipsos, se observa que los primeros lugares suelen alternarse entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, mientras que Belmont y Sánchez aparecen en posiciones inferiores, con porcentajes iguales o menores al 6,7%, y no entre 24,60% y 28,97%, como señala el material difundido.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP. Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI. Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos. Foto: Ipsos

Finalmente, la entidad autora se describe en Facebook como “una página creada con el propósito de despertar conciencia cívica, informando con veracidad el acontecer político de nuestra nación”. Sin embargo, en su contenido se observan principalmente memes, caricaturas, imágenes generadas con inteligencia artificial, mensajes en contra de partidos políticos y otras publicaciones de temas variados, lo que corroboraría que no se trata de una encuestadora profesional.

Descripción de la página de Facebook de ‘A un peruano informado nadie le engaña’. Foto: Facebook

Parte del contenido subido a la página de Facebook de ‘A un peruano informado nadie le engaña’. Foto: Facebook

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido una encuesta en la que se indica que Ricardo Belmont y Roberto Sánchez encabezan la intención de voto presidencial. No obstante, la entidad que la elaboró no aparece registrada en la Sunat ni en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, el sondeo no incluye ficha técnica, presenta inconsistencias en la forma en que se consignan los nombres de los candidatos y contradice los resultados recientes de IEP, CPI e Ipsos, los cuales, sitúan en los primeros lugares a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, no a Belmont y Sánchez.

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