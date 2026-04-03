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Política

López Chau a López Aliaga: "Tú terruqueaste al sur mientras asesinaban a 50 peruanos"

Alfonso López Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, calificó de cobarde a Rafael López Aliaga tras lanzar comentarios despectivos contra ciudadanos del sur durante un mitin en Apurímac.

López Chau se pronuncia tras comentarios despectivos de Rafael López Aliaga hacia la ciudadanía.
López Chau se pronuncia tras comentarios despectivos de Rafael López Aliaga hacia la ciudadanía.

Alfonso López Chau criticó duramente al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por insultar y hacer comentarios denigrantes contra ciudadanos apurimeños que estaban en contra de su visita a esa región del sur del país.

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“Tú terruqueaste al sur mientras asesinaban a 50 peruanos. Es muy lamentable que un candidato le diga eso a su pueblo. Cuando un político llega a esa bajeza, solo puede ser calificado de cobarde", señaló el político a través de su cuenta de X. López Chau agregó que ese tipo de lenguaje era inaceptable para alguien que aspira a ser presidente.

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El exalcalde de Lima inició una gira de campaña por Puno y Apurímac con el fin de ganar votos en el sur del país. Sin embargo, su llegada fue accidentada, ya que los ciudadanos manifestaron su repudio lanzándole huevos y protestando en su contra. El rechazo se debe a postura como alcalde de Lima, cuando intentó evitar que los ciudadanos protestaran en la capital contra el gobierno de Dina Boluarte.

En Juliaca, simpatizantes y opositores se enfrentaron en las afueras del aeropuerto, así como en las calles, donde se quemaron llantas y se exigía que el candidato se retire de la ciudad. Asimismo, durante un mitin en Apurímac, López Aliaga reaccionó con insultos ante el rechazo recibido. El candidato se refirió a un sector de los manifestantes como "esa gente de mierda", lo que generó indignación y una ola de críticas por la falta de respeto hacia los ciudadanos de la región.

Antecedentes: Rechazo anunciado en Puno

La accidentada llegada de López Aliaga a Puno, donde fue recibido con arengas de rechazo, no fue un evento aislado. Semanas antes, diversos gremios y asociaciones civiles de la región ya habían expresado su negativa ante su visita. Los dirigentes puneños lo habían declarado persona no grata, al igual que su homóloga Keiko Fujimori. Los ciudadanos advirtieron que no sería bienvenido debido a sus declaraciones pasadas y su postura frente a las protestas de 2023.

El escenario electoral en el sur

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de finales de marzo de 2026, la situación López Chau y López Aliaga en el sur tiene un contraste notorio. Mientras que Alfonso López Chau registra un 10% de intención de voto, Rafael López Aliaga apenas alcanza un 4,3%. Este panorama se refleja también en el perfil del votante: el 30,3% de quienes apoyan a López Chau provienen del sur, mientras que solo el 9,3% de los simpatizantes de López Aliaga pertenecen a esta zona. Además, a nivel nacional, López Aliaga muestra una reducción estadística significativa, de un 14,7% en enero a un 8,7% a finales de marzo.

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