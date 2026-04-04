LO FALSO:

Yonhy Lescano encabeza encuesta presidencial de Ipsos con 30,3%.

LO VERDADERO:

El candidato de Cooperación Popular tiene 2% de intención de voto.

El post en Facebook presenta un error en la fecha en la que se realizó el supuesto sondeo.

En redes sociales se ha difundido un supuesto sondeo atribuido a Ipsos que sitúa a Yonhy Lescano en el primer lugar de la intención de voto presidencial con un 30,3%. No obstante, el estudio más reciente publicado por dicha encuestadora presenta un panorama completamente distinto: el candidato de Cooperación Popular figura en la undécima posición, con un porcentaje significativamente menor. En la misma línea, otras firmas reconocidas también lo ubican en posiciones rezagadas en cuanto al respaldo ciudadano.

Estudio lo presenta como favorito del electorado

A solo ocho días de las Elecciones Generales de 2026, en Facebook comenzó a circular una presunta encuesta de Ipsos en la que Lescano aparece como líder de las preferencias electorales con un 30,3%. Sin embargo, el equipo de Verificador constató que el último informe oficial de la empresa lo posiciona en el puesto once, con apenas un 2% de intención de voto. Asimismo, el candidato no alcanza el porcentaje difundido en redes sociales en ninguna de las regiones del país (Norte, Centro, Sur y Oriente).

De igual forma, se identificó un error en la fecha de elaboración del supuesto sondeo. La publicación viral afirma que el estudio se realizó hasta el 24 de marzo de 2026; pero, la encuesta oficial más reciente de Ipsos se desarrolló hasta el 27 de marzo, mientras que la anterior corresponde al 22 de marzo, es decir, cinco días antes de la fecha consignada en el contenido engañoso.

Último sondeo de Ipsos se elaboró al 27 de marzo. Foto: Facebook.

Error en ilustración de post

Por otro lado, la imagen viral presenta una falla en la identificación de los partidos políticos. En el caso de Alfonso López Chau, a quien se le atribuye el segundo lugar con un 27,2%, se le asigna incorrectamente la afiliación partidaria. En lugar de 'Ahora Nación', la publicación lo vincula como candidato de 'Perú Nación'.

Error a la hora de colocar el nombre del partido de López Chau. Foto: Facebook

En tanto, la publicación con mayor difusión registra hasta el momento 310 reacciones, más de 160 comentarios y 605 compartidos.

Post con mayor tráfico en redes. Foto: Facebook

Firmas reconocidas no colocan a aspirante como el de mayor votación

Los resultados de otras empresas de investigación debidamente registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tampoco coinciden con la versión difundida en redes sociales. Por ejemplo, Datum ubica a Lescano en el noveno lugar, con un 2,5% de intención de voto. A su vez, CPI le asigna apenas un 1,1%, situándolo en la duodécima posición, mientras que CIT lo coloca en el séptimo puesto, con un 4,7% en su estudio más reciente.

En contraste, aquellos analistas de datos coinciden en señalar que los primeros lugares de preferencia electoral son ocupados por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Última encuesta Datum (25 al 27 de marzo). Foto: Facebook

Reciente estudio CPI del 21 al23 marzo. Foto: CPI

Lescano figura en el séptimo puesto según CIT. Foto: CIT

Conclusión

Una supuesta encuesta de Ipsos difundida en Facebook que coloca a Lescano como líder de la intención de voto presidencial con 30,3% es falsa, pues el estudio oficial lo ubica en el puesto once con solo 2%. El contenido viral presenta inconsistencias en la fecha de elaboración y errores en la identificación del partidos político de Alfonso López Chau, a quien se le atribuye el segundo lugar. Además, otras encuestadoras reconocidas como Datum o CPI también sitúan a Lescano con bajos niveles de intención de voto.

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