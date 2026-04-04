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Política

Encuesta presidencial: el perfil del electorado de los cuatro favoritos

El último informe del IEP revela que ningún candidato logra superar el 10% de intención de voto a nivel nacional. La encuesta evidencia una clara segmentación: mientras el 58.1% de los seguidores de la izquierda se ubican en zonas rurales, mientras que el bloque conservador concentra más de la mitad de su respaldo en Lima Metropolitana.

El perfil del electorado de los 4 candidatos con mayor respaldo.
El perfil del electorado de los 4 candidatos con mayor respaldo. | Composición/LR

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) presentó su último informe de opinión pública, el cual revela una fragmentación en la intención de voto de cara a las elecciones generales 2026. El estudio, realizado a nivel nacional, expone que las preferencias electorales varían de manera notoria según el nivel geográfico y socioeconómico a pesar de que los cuatro candidatos punteros no logran un respaldo que supere el 10%.

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Keiko Fujimori: Mayoría en el norte

La candidata de Fuerza Popular encabeza la intención de voto con un soporte electoral concentrado en el norte del país con 31,6%. En esta zona la candidata mantiene una mayor presencia a diferencia del centro con tan solo 1,9% o el sur con 5,5%.

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Demográficamente, su respaldo es mayoritariamente femenino con 55,6% y se ubica principalmente en los sectores de menores recursos, con un 51% de su electorado perteneciente al nivel socioeconómico D/E, luego le sigue el C con 35,7% y el A/B con 13,3%.

Rafael López Aliaga: Sector conservador

El candidato de Renovación Popular está con un 8,7% y se caracteriza por un electorado conservador. El 56,7% de su respaldo proviene de Lima Metropolitana y el 78,8% de sus simpatizantes se autoidentifican con la derecha política. En el ámbito socioeconómico, su electorado reside en los niveles A/B, donde capta el 32,8% de su intención de voto.

Por otro lado, su presencia en el ámbito rural es del 3%, lo que marca un contraste entre su alcance en la capital y las zonas más alejadas del centro de la ciudad.

Carlos Álvarez: La clase media emergente

Carlos Álvarez con un 6,9% tiene la particularidad de que el perfil de su electorado se centra en el nivel socioeconómico C (42,8%), que representa a la clase media trabajadora. Su respaldo es principalmente masculino, ya que tiene a su favor un 62,8% y se concentra en un rango de edad entre los 30 y 49 años. Además, al igual que el bloque conservador, mantiene una mayoría de votantes en Lima con 58,3%.

Roberto Sánchez: Mayor presencia en el sur

Por su parte, Roberto Sánchez registra un 6,7% y tiene un notorio soporte fuera de la capital. El 58,1% de sus seguidores residen en zonas rurales, con una concentración significativa en el sur con 30,3% y el oriente donde posee un 29% de intención de voto. El 77,9% de su electorado pertenece al nivel socioeconómico D/E. Los seguidores de Sánchez representan a un sector que se identifica mayoritariamente con la izquierda.

La indecisión como factor determinante

El informe concluye que el grupo más representativo es el de los ciudadanos que aún no deciden su voto con 30%. Este bloque abarca principalmente un 17% de ciudadanos que no precisan su voto y un 9% que afirma que no votaría por ninguno de los postulantes actuales. A estas cifras se suman quienes optarían por el voto blanco o nulo con un 2,8% y aquellos que manifiestan que directamente no irán a votar que representan el 1,3%.

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