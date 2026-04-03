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Política

Elecciones 2026: 56 mil policias resguardarán los comicios del 12 de abril, aseguró el general Arriola

Jefe de la PNP señaló que están trabajando con la ONPE para asegurar el traslado del material electoral. Por su parte, el JNE movlizará 50 mil fiscalizadores a las urnas.

Policías resguardarán elecciones del 12 de abril.
Policías resguardarán elecciones del 12 de abril.

La Policía Nacional desplegará 56.000 efectivos a fin de garantizar la seguridad y correcto orden de las elecciones del 12 de abril. Así lo aseguró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien también precisó que se está trabajando con la ONPE para el traslado del material electoral.

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Nosotros vamos a participar 56 mil policías a nivel nacional. El ‘Plan de Seguridad Elecciones 2026’ ya está en práctica desde hace un mes y medio. Y la seguridad personal con la que cuentan los candidatos presidenciales y también los locales”, indicó a la prensa.

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Asimismo, de parte del Jurado Nacional de Elecciones, se conoció que cerca de 50.000 fiscalizadores serán distribuidos en los distintos locales de votación para asegurar la legalidad del proceso.

Cabe precisar que para estas elecciones, el JNE modificó la proporción de vigilancia en los comicios de tal forma que un fiscalizador supervise dos mesas de sufragio a diferencia de anteriores procesos donde un fiscalizador se encargaba de ocho mesas de votación.

"Vamos a tener 49,501 fiscalizadores desplegados en los distintos locales de votación a nivel nacional. Lo que buscamos es garantizar la legalidad de la elección como tal y que los resultados reflejen la voluntad popular", destacó Luis Ramos, vocero del organismo electoral.

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