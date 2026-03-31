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Política

Jusdem rechaza las declaraciones de Jorge Montoya contra el juez Jorge Chávez Tamariz: "Son temerarias y antidemocráticas"

A inicios de marzo, Chávez Tamaríz decidió inaplicar la ley de lesa humanidad, mediante control difuso, en el caso de expolicías de la Base de Operaciones Contrasubversivas de Illahuasi procesados por presunto asesinato en contexto de lesa humanidad.

Jusdem rechaza las declaraciones de Jorge Montoya contra el juez Jorge Chávez Tamariz: "Son temerarias y antidemocráticas"
Jusdem rechaza las declaraciones de Jorge Montoya contra el juez Jorge Chávez Tamariz: "Son temerarias y antidemocráticas"

La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) rechazaron las declaraciones del congresista Jorge Montoya contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz y la denuncia disciplinaria que ha presentado en su contra ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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A inicios de marzo, Chávez Tamaríz decidió inaplicar la ley de lesa humanidad, mediante control difuso, en el caso de expolicías de la Base de Operaciones Contrasubversivas de Illahuasi procesados por presunto asesinato en contexto de lesa humanidad.

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El parlamentario aseguró que el juez es “politizado y prevaricador” por no seguir una ley “ratificada por el Tribunal Constitucional y tiene que ser aplicada obligatoriamente por los jueces”. “Pretender seguir acusando a policías por una caso de 1983”, dijo.

Jusdem resalta independencia del sistema judicial

Jusdem emitió un comunicado resaltando que en Perú la función jurisdiccional se ejerce con independencia, conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales. Por esto, “reprimir el criterio de un juez disciplinariamente solo porque éste no satisfizo a la parte quejosa, vulnera el art.139.2 de la Constitución”, la cual determina que interferencias de esa naturaleza va contra normas internacionales.

“Tanto el control difuso como el control de convencionalidad constituyen potestades-deberes inherentes a la función jurisdiccional, que facultan a los jueces a inaplicar normas incompatibles con la Constitución y los Tratados Internacionales en un caso concreto. Por tanto, las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de dichos controles, no pueden ser objeto de reproche disciplinario”, se lee.

En ese sentido, advirtieron que se debió acudir a los “mecanismos impugnatorios previstos por el ordenamiento jurídico”, pues ir al “ámbito disciplinario, desnaturaliza su finalidad y resulta incompatible con una judicatura independiente”.

“Las afirmaciones del congresista Jorge Montoya que atribuyen la existencia de infiltraciones ilícitas en el Poder Judicial; pues, no solo son temerarias por carecer de respaldo objetivo verificable, sino que devienen en antidemocráticas, al contener la velada intencionalidad de agraviar la legitimidad de la institución que ostenta el poder de administrar justicia con independencia de los otros poderes del Estado”, indicaron.

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