Simpatizante aprista escupió a Fernando Olivera: otros se subieron a la tolva de su camioneta
Cuando el candidato del Frente de la Esperanza daba una entrevista desde su vehículo, una persona que estaba junto a la portatil del APRA se le acercó y lanzó un escupitajo. Afortunadamente, la luna de la camioneta ya estaba cerrada.
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Un simpatizante del partido aprista lanzó un escupitajo contra Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza 2021. El hecho ocurrió a poco de iniciar el debate, cuando el excongresista brindaba una entrevista desde su vehículo. Luego un grupo de la portátil del Apra se subió a la tolva de su camioneta.
Afortunadamente, el hecho no llegó a mayores porque Olivera logró subir su ventana cuando el individuo se acercó hasta él y así evitar el agravio. Esto ocurrió previo al debate que iba a confrontar al postulante a la presidencia con el candidato del APRA, Enrique Valderrama.