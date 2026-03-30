Simpatizante aprista escupió a Fernando Olivera: otros se subieron a la tolva de su camioneta

Un simpatizante del partido aprista lanzó un escupitajo contra Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza 2021. El hecho ocurrió a poco de iniciar el debate, cuando el excongresista brindaba una entrevista desde su vehículo. Luego un grupo de la portátil del Apra se subió a la tolva de su camioneta.

Afortunadamente, el hecho no llegó a mayores porque Olivera logró subir su ventana cuando el individuo se acercó hasta él y así evitar el agravio. Esto ocurrió previo al debate que iba a confrontar al postulante a la presidencia con el candidato del APRA, Enrique Valderrama.