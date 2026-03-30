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Política

Fiorella Molinelli lanza indirecta a Acuña: "Las mafias del poder debilitaron a la Sunedu para licenciar sus empresas"

En su minuto de presentación, la candidata de Fuerza y Libertad lanzó una indirecta a César Acuña. Esto en el bloque del debate presidencial en la que expondrían sobre la materia de educación.

Fiorella Molinelli utilizó su minuto de presentación para referirse a Acuña.
Fiorella Molinelli utilizó su minuto de presentación para referirse a Acuña.

La candidata Fiorella Molinelli mandó una indirecta a César Acuña en su minuto de presentación donde se debatían las propuestas en torno al tema de educación. Sin embargo, Acuña no fue el único mencionado. También se refirió a la censura en su momento del exministro de Educación, Jaime Saavedra, y calificó como las “mafias del poder” a los que lo sacaron del cargo para beneficiarse.

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“Al igual que tú me cansé de la indiferencia, de la improvisación de la incapacidad y ahora el show. No podemos normalizar que las escuelas se caigan y que los alumnos vivan en situaciones indignas y que los maestros estén olvidados por el Estado. Para eso reitero que hay quitar a las mafias del poder. Esas que nos quitaron al mejor ministro de Educación y que se encuentra en el Banco Mundial. Esas que debilitaron a la Sunedu para licenciar a sus empreaas y convertir la educaición en un noegocio haciendo las lavanderias y extorisonando a sus alumnos. Vamos a construir escuelas del futuro y duplicar la oferta laboral en las universidades públicas y vamos a crear institutos de clase mundial”, sostuvo.

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