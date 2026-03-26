Mesías Guevara dice que prefería enfrentarse con RLA que con Keiko Fujimori: "Hay que decirle sus verdades"

Mesías Guevara espera enfrentarse con López Aliaga: "Hay que decirle sus verdades"

Mesías Guevara espera enfrentarse con López Aliaga: "Hay que decirle sus verdades"

Mesías Guevara, candidato del Partido Morado, precisó que hubiera preferido enfrentarse con López Aliaga en lugar de Keiko Fujimori. ¿La razón? Considera que el exalcalde de Lima “ha hecho mucho daño al país” y que debe decirle “sus verdades”.

"Soy sincero, me gustaría haber debatido con él más que con Keiko, porque a este señor hay que decirle sus cosas de verdad. Es un señor que está haciendo mucho daño al país, cree que está en el siglo XV cuando estamos en el XXI y no puede ser que un pensamiento medieval quiera imponerse en nuestro país", declaró a la prensa.

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Si bien Guevara y López Aliaga debatirán el próximo 31 de marzo, no coincidirán en ninguna terna.

Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y López Aliaga son la primera terna y abrirán el debate con el tema Empleo, Desarrollo y Emprendimiento.

En tanto, Charlie Carrasco de Partido Demócrata Unido Perú y Mesías Guevara conformarán la cuarta terna en ese primer bloque.

Tras la consulta ciudadana, el tema del tercer bloque es Educación, Innovación y Tecnología. En la tercera terna, se volverán a encontrar Pérez Tello y el exalcalde de Lima junto a Herbert Caller del Partido Patriótico del Perú.

Guevara participará en la cuarta terna junto a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Fujimori.

El enfrentamiento que protagonizó Mesías Guevara

A ese último encuentro antes de las elecciones del 12 de abril, le antecede un intercambio de palabras entre Fujimori y Guevara.

En un determinado momento, el representante del partido morado le dijo a su contrincante: “Decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad es porque ella, sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes procrimen…”.

Keiko sin inmutarse le contestó: “Son muchos años de insultos, la verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como dirían los jóvenes ‘a usted le voy a hacer ghosting’”.

Siguiendo esa línea, Guevara también uso un término que atribuyó a la juventud y dijo que la iba a “papear”.

La Asociación de Correctores de Textos del Perú también explicó que, en las redes sociales, papear significa humillar y dejar sin palabras a alguien, especialmente en una discusión.

Próximas fechas del debate presidencial

30 de marzo

Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno George Forsyth, candidato por Somos Perú Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad Alex Gonzales, candidato por Partido Demócrata Verde Carlos Espá, candidato por Partido Sí Creo Yonhy Lescano, candidato por Cooperación Popular Walter Chirinos, candidato por PRIN Ronald Atencio, candidato por Alianza Electoral Venceremos Fernando Olivera, candidato por Frente de la Esperanza 2021 Carlos Álvarez, candidato por País para Todos Enrique Valderrama, candidato por Partido Aprista Peruano

1 de abril