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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 26 de marzo 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo 26 de marzo de 2026, Jhan Sandoval.
Horóscopo 26 de marzo de 2026, Jhan Sandoval. | Foto: La República

Este jueves 26 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de marzo, según Jhan Sandoval

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¿Qué dice el horóscopo de este jueves 26 de marzo?

Aries: Una persona que te extraña volverá a acercarse para intentar resarcir los daños del pasado. Aún te cuesta disculparla y es posible que te muestres cortante. No guardes rencores y trata de perdonar. 

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Tauro: Vendrá a tu mente el nombre de una persona que puede ayudarte en esa gestión que deseas desarrollar. No lo dudes, te dará la mano. En el amor, esa persona expresará sus sentimientos.

Géminis: Estás cerca de culminar una labor importante, pero algunas complicaciones de último momento te obligarían a posponer la entrega final. En el amor, no te inhibas y expresa lo que sientes. 

Cáncer: Esa persona con la que quieres cerrar una alianza no se siente del todo convencida. Presionarla solo complicaría la situación, espera. En el amor, aclara las dudas que ha tenido tu pareja. 

Leo: Una situación inesperada que necesitarás atender te obligaría a cancelar algunos temas agendados. En el amor, no te quedes colgado de una historia que sabes no tiene sentido. Libérate. 

Virgo: Ese proyecto que tienes en mente será más rentable y conveniente de lo que te imaginas. No dejes de concretarlo. En el amor, no digas algo que no sea cierto por intentar sorprender a esa persona. 

Libra: No tomes medidas extremas en ningún sentido. Cortar con algo o alguien de manera radical te llevaría a arrepentimientos futuros. Calma tus emociones y espera otro momento para decidir. 

Escorpio: Te sientes agotado de lo mismo y buscarás nuevas oportunidades a nivel laboral. Llega un tiempo de cambios favorables que le darán un giro a tu economía. En el amor, esa persona regresa. 

Sagitario: Cierras una etapa de pérdidas laborales y económicas. Hoy comienzas otra de mayor crecimiento y abundancia para ti. Es posible que te hagan una propuesta que te permita brillar, acéptala. 

Capricornio: Una persona que tiende a ser impaciente e impulsiva te presionará a tomar decisiones vinculadas al dinero que no serían del todo favorables. No te arriesgues y actúa con prudencia. 

Acuario: La lentitud de algunos proyectos empieza a desesperarte. No fuerces nada y actúa de manera inteligente, sin presionar. En el amor, esa persona es sincera. Cree en ella y dale una oportunidad. 

Piscis: Entre la agenda laboral y algunos temas familiares sientes que estás cargando con mucho a la vez. Date un tiempo para el descanso, lo necesitas. En el amor, evita distancia y aclarar las diferencias. 



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