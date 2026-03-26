Precio del dólar en Perú HOY, jueves 26 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, jueves 26 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 26 de marzo?
BBVA
- Compra: S/3,378
- Venta: S/3,532
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra:S/3,380
- Venta: S/3,530