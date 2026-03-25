Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

En medio de arengas, enfrentamientos de portátiles, globos y hasta muñecos de capibaras, se cerró la primera ronda de debates presidenciales. La jornada final, realizada el miércoles 25 de marzo, estuvo marcada por una serie de cruces intensos entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Mesías Guevara (Partido Morado) en el primer bloque. Mientras que en el segundo chocaron la lideresa fujimorista y Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra.

El primer cruce se produjo durante el bloque dedicado a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Los antecedentes de Fujimori y Nieto tensaron el ambiente: el partido de la primera, desde el Congreso, ha sido acusado de impulsar las denominadas “leyes procrimen”, mientras que Nieto se desempeñó como exministro de Defensa. Por su parte, Guevara acudía a pesar de que se ubica en el rubro de "otros", según una encuesta local.

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Guevara comenzó recordando las denominadas leyes procrimen —en alusión a la bancada fujimorista— que se aprobaron en el Congreso y acusó que esos mismos integrantes buscan acabar con la criminalidad. "Ellos han corrompido, han secuestrado el sistema de justicia", expresó.

Fujimori contraatacó a Guevara y dijo que le haría "ghosting". Además, dijo que la ley de colaboración eficaz sirvió para recortar los plazos y que no se termine como uno de ellos, que habría sido asesinado. El candidato del Partido Morado respondió a Fujimori y afirmó que la iba a "papear" y que fortalecería a la Fiscalía. Asimismo, le envió saludos de José Domingo Pérez.

Nieto se sumó a la pelea. Alertó que las leyes que aprobaron desde el Congreso no sirven y que las derogarían. "Lo principal para lograr la seguridad ciudadana es la derrota de la coalición por la impunidad; sin eso, ninguna otra medida tiene sentido; eso está en manos de los electores", manifestó.

Fujimori volvió a la carga. "¿Cómo pensar que alguien que se toma foto con Víctor Polay Campos puede hablar de seguridad?", preguntó en alusión a sus dos contrincantes.

Nieto no dudó en responderle a Fujimori. "Yo hablo de política, podría darle varias fotos del señor Rospigliosi con el señor Polay". Aunado a ello, acotó: "Necesitamos acabar con esa coalición. Han hecho mucho daño, señora; no creo que la decisión que tomó desde el 2016 de gobernar desde el Congreso la haya terminado realizando. Para combatir la criminalidad, no sea mucho lo que usted pueda ofrecer; lo que nos ha ofrecido es el aumento de sicariato".

Guevara no se quedó atrás y se sumó a Nieto: "No cumplió su palabra, me dijo que me iba a ghostear; hasta en eso miente. La señora K ahora es la señora de la mentira".

Una de las propuestas de Vizcarra en cuanto a la lucha contra la criminalidad fue que cada delincuente capturado será trasladado al cuartel de las FF. AA. hasta el día en que será juzgado. Con lo que no contó el hermano del exmandatario fue que Enrique Valderrama (APRA) lo tildó de ser el “testaferro” del exjefe de Estado.

Un duelo aparte: Keiko Fujimori vs. Mario Vizcarra

Llegó el segundo bloque: la lucha contra la corrupción. En su minuto de presentación, Keiko propuso reformar el sistema de justicia y un shock de transparencia en el Estado. Mario aseguró que combatiría este problema de manera frontal y que los responsables tendrían que pagar el doble de lo que robaron.

Fujimori atacó primero y le recordó que Martín Vizcarra se vacunó en secreto en plena pandemia. Mario le respondió y afirmó que él no se vacunó y la calificó como "la representante del partido más corrupto de la historia". La lideresa refutó: "Con orgullo represento al fujimorismo y soy presidenta del partido más grande del país".

Mario no se quedó atrás: "Hay jóvenes que desconocen el nivel de corrupción al que llegó el gobierno de su padre, ahora pretenden seguir luchando con sus prácticas mafiosas desde el Congreso, por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado".

Keiko se lava las manos

En otro momento, la lideresa eludió el accionar de su partido y afirmó que, en los últimos 25 años, el fujimorismo nunca ha gobernado. Su declaración se dio a pesar de que, en 2016, luego de perder con PPK, dijo que gobernaría desde el Congreso. En esa misma línea, aseguró que para luchar contra la inseguridad, es importante tomar el control del Ejecutivo.

“Pretendo ser presidenta del Perú, todavía no lo he sido; tenemos la experiencia y el mejor plan del gobierno", sostuvo.