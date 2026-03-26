Brasil vs Francia EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional por fecha FIFA
El amistoso internacional entre Brasil vs Francia se jugará en el Gillette Stadium de Massachusetts. Ambas selecciones se preparan para lo que será su participación en el Mundial 2026.
Brasil vs Francia EN VIVO juegan este jueves 26 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en un amistoso internacional por la fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Gillette Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afronta este duelo como parte de su preparación para el Mundial 2026. Luego de una eliminatoria irregular, los brasileños buscan recuperar su mejor versión futbolística. En cuanto a Francia, también tendrá estos amistosos para llegar con buen nivel a la cita mundialista. La novedad en la alineación francesa sería Kylian Mbappé, quien estuvo lesionado las últimas fechas.
¿A qué hora juega Brasil vs Francia?
Las selecciones de Brasil y Francia se verán las caras por el amistoso internacional de fecha FIFA. El duelo se disputará este jueves 26 de marzo en Massachusetts, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España, Francia: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Brasil vs Francia?
El partido se podrá ver a través del canal ESPN para toda Sudamérica.
Alineaciones probables de Brasil vs Francia
- Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Santos; Casemiro, Andrey Santos, Matheus Cunha; Raphinha, Vinícius Júnior y Joao Pedro.
- Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki; Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé.
Pronóstico de Brasil vs Francia
Las principales casas de apuestas dan un ligero favoritismo a Francia sobre Brasil.
- Betsson: gana Brasil (2,82), empate (3,45), gana Francia (2,32)
- Betano: gana Brasil (2,95), empate (3,45), gana Francia (2,25)
- Bet365: gana Brasil (2,88), empate (3,50), gana Francia (2,35)
- 1XBet: gana Brasil (2,97), empate (3,66), gana Francia (2,44)
- Coolbet: gana Brasil (2,95), empate (3,60), gana Francia (2,35)
- Doradobet: gana Brasil (3,00), empate (3,50), gana Francia (2,28).
¿En qué estadio juegan Brasil vs Francia?
Brasil y Francia disputarán este amistoso internacional en el Gillette Stadium. Este recinto está habilitado para recibir a 68.756 espectadores.
Historial reciente de Brasil vs Francia
- Francia 1-3 Brasil | 26.03.15
- Brasil 3-0 Francia | 09.06.13
- Francia 1-0 Brasil | 09.02.11
- Brasil 0-1 Francia | 01.07.06
- Francia 0-0 Brasil | 20.05.04.
¿Cómo ver Brasil vs Francia por internet?
Si quieres seguir la transmisión en línea de este encuentro, suscríbete a la plataforma de Disney Plus Premium, donde podrás ver la mayoría de encuentros amistosos de esta fecha FIFA.