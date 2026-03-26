HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO HOY 26 de marzo: Lo que dejó el debate presidencial

Política

Candidato Carlos Torres Caro critica a los tránsfugas, pero RMP lo encara: “Usted también lo fue”

En entrevista con Rosa María Palacios, el exdefensor de Pedro Castillo dijo que le parece un "escándalo" la práctica del transfuguismo. Sin embargo, la conductora le recordó algunos de sus antecedentes durante su paso por el Congreso.

Torres Caro fue congresista y también abogado del expresidente Pedro Castillo. Foto: composición LR
Torres Caro fue congresista y también abogado del expresidente Pedro Castillo. Foto: composición LR

Carlos Torres Caro, candidato al Senado por Cooperación Popular, dijo que le parecen un “escándalo” los casos de transfuguismo vistos en el Parlamento cuando le preguntaron su opinión sobre este tema. Sin embargo, no contó con que Rosa María Palacios le recordaría algunos de sus antecedentes tras su paso por el Congreso. “Pero usted fue tránsfuga”, le dijo durante la entrevista.

Únete a nuestro canal de política y economía

En otro momento, el exabogado de Pedro Castillo cuestionó el escenario político nacional y marcó distancia de los partidos de siempre. “Aquí no hay ni izquierda ni derecha decente. Ese es el problema en Perú. ¿Y Yonhy Lescano? No, él no es de izquierda ni de derecha, ¿no? Quizás por eso he caído mejor ahí. Es más centro, creo yo”, sostuvo. 

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Asimismo, defendió su trayectoria y justificó su nueva postulación al Senado, luego de que Palacios comentara que fue congresista entre 2006 y 2011 y que ha participado en siete procesos electorales desde 1992. “Es mi séptima postulación, así es, hay una gran experiencia postulando, y eso es bastante en un país donde se elige a la peor podredumbre del país… Mira, a mí me invitaron cinco partidos políticos para ser candidato presidencial”, reveló durante la transmisión de ‘Sin guion’.

PUEDES VER: Rosa María Palacios: “Guevara y Nieto le dijeron a Keiko lo que medio Perú le quiere decir”

lr.pe

Finalmente, también se refirió a la polémica por sus expresiones en el Congreso y explicó el sentido de su libro que lleva el mismo nombre. Señaló que la frase “hablando huevadas” corresponde a un uso coloquial y no constituye un insulto. “No es una grosería. ¿Por qué he sacado este libro? No porque sea un incidente menor, sino porque es un compromiso republicano, porque es un mensaje a los abogados jóvenes”, indicó.

Notas relacionadas
ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

LEER MÁS
Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

LEER MÁS
Elecciones 2026: Reniec alerta que alrededor de 500.000 personas salieron del Perú y no actualizaron su DNI

Elecciones 2026: Reniec alerta que alrededor de 500.000 personas salieron del Perú y no actualizaron su DNI

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Sandoval lanza insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

César Sandoval lanza insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: todos los detalles y confrontaciones de Nieto, Keiko, Guevara, Vizcarra y los otros candidatos presidenciales

Debate presidencial 2026: todos los detalles y confrontaciones de Nieto, Keiko, Guevara, Vizcarra y los otros candidatos presidenciales

LEER MÁS
Keiko Fujimori se lava las manos: "Las leyes son papeles [...] el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco"

Keiko Fujimori se lava las manos: "Las leyes son papeles [...] el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco"

LEER MÁS
Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

LEER MÁS
Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Repechaje Bolivia vs Surinam EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido y marcador de la Verde

César Sandoval lanza insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA: empatan 1-1 en el primer tiempo

Política

César Sandoval lanza insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Papa León XIV: presidenta del Tribunal Constitucional se reunió con el sumo pontifice en el Vaticano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Sandoval lanza insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Papa León XIV: presidenta del Tribunal Constitucional se reunió con el sumo pontifice en el Vaticano

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025