Candidato Carlos Torres Caro critica a los tránsfugas, pero RMP lo encara: “Usted también lo fue”

Carlos Torres Caro, candidato al Senado por Cooperación Popular, dijo que le parecen un “escándalo” los casos de transfuguismo vistos en el Parlamento cuando le preguntaron su opinión sobre este tema. Sin embargo, no contó con que Rosa María Palacios le recordaría algunos de sus antecedentes tras su paso por el Congreso. “Pero usted fue tránsfuga”, le dijo durante la entrevista.

En otro momento, el exabogado de Pedro Castillo cuestionó el escenario político nacional y marcó distancia de los partidos de siempre. “Aquí no hay ni izquierda ni derecha decente. Ese es el problema en Perú. ¿Y Yonhy Lescano? No, él no es de izquierda ni de derecha, ¿no? Quizás por eso he caído mejor ahí. Es más centro, creo yo”, sostuvo.

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Asimismo, defendió su trayectoria y justificó su nueva postulación al Senado, luego de que Palacios comentara que fue congresista entre 2006 y 2011 y que ha participado en siete procesos electorales desde 1992. “Es mi séptima postulación, así es, hay una gran experiencia postulando, y eso es bastante en un país donde se elige a la peor podredumbre del país… Mira, a mí me invitaron cinco partidos políticos para ser candidato presidencial”, reveló durante la transmisión de ‘Sin guion’.

Finalmente, también se refirió a la polémica por sus expresiones en el Congreso y explicó el sentido de su libro que lleva el mismo nombre. Señaló que la frase “hablando huevadas” corresponde a un uso coloquial y no constituye un insulto. “No es una grosería. ¿Por qué he sacado este libro? No porque sea un incidente menor, sino porque es un compromiso republicano, porque es un mensaje a los abogados jóvenes”, indicó.