Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"
El exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, alertó durante el debate presidencial sobre un posible acuerdo secreto entre partidos políticos respecto al Tribunal Constitucional.
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En una declaración que ha sacudido el tablero político durante el debate presidencial 2026, el exgobernador regional de Cajamarca y actual figura clave en la coalición de centro-izquierda con el Partido Morado, Mesías Guevara, lanzó una dura advertencia sobre la actual composición y el rol del Tribunal Constitucional (TC).
Guevara denunció la existencia de un presunto acuerdo bajo la mesa entre fuerzas parlamentarias, señalando directamente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a sus aliados políticos.
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"Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres", mencionó.