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Política

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

El exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, alertó durante el debate presidencial sobre un posible acuerdo secreto entre partidos políticos respecto al Tribunal Constitucional.

Mesías Guevara se pronunció sobre el pacto mafioso "liderado por el fujimorismo".
Mesías Guevara se pronunció sobre el pacto mafioso "liderado por el fujimorismo". | Foto: difusión

En una declaración que ha sacudido el tablero político durante el debate presidencial 2026, el exgobernador regional de Cajamarca y actual figura clave en la coalición de centro-izquierda con el Partido Morado, Mesías Guevara, lanzó una dura advertencia sobre la actual composición y el rol del Tribunal Constitucional (TC).

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Guevara denunció la existencia de un presunto acuerdo bajo la mesa entre fuerzas parlamentarias, señalando directamente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a sus aliados políticos.

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"Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres", mencionó.

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