Mario Vizcarra a Enrique Valderrama: "Mi hermano puede defenderse. Pero con tu jefe (Alan García) habría que utilizar la ouija"
Vizcarra respondió con ironía durante el debate presidencial, al recordar al fallecido expresidente Alan García.
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El clima electoral y judicial en el Perú alcanzó un nuevo pico de sarcasmo y confrontación. Tras ser calificado como testaferro de su hermano, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, respondió de forma punzante al analista Enrique Valderrama, haciendo una alusión directa al fallecido expresidente Alan García.
La frase fue la estocada final en un debate donde las acusaciones de corrupción y las lealtades políticas fueron el eje central. "Mi hermano puede defenderse. Pero para preguntarle a tu jefe habría que utilizar la ouija", señaló Vizcarra.