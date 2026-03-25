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🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Política

Mario Vizcarra a Enrique Valderrama: "Mi hermano puede defenderse. Pero con tu jefe (Alan García) habría que utilizar la ouija"

Vizcarra respondió con ironía durante el debate presidencial, al recordar al fallecido expresidente Alan García.

Mario Vizcarra se pronunció sobre la pena de cárcel que cumple su hermano, Martín Vizcarra.
Mario Vizcarra se pronunció sobre la pena de cárcel que cumple su hermano, Martín Vizcarra. | Foto: difusión

El clima electoral y judicial en el Perú alcanzó un nuevo pico de sarcasmo y confrontación. Tras ser calificado como testaferro de su hermano, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, respondió de forma punzante al analista Enrique Valderrama, haciendo una alusión directa al fallecido expresidente Alan García.

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La frase fue la estocada final en un debate donde las acusaciones de corrupción y las lealtades políticas fueron el eje central. "Mi hermano puede defenderse. Pero para preguntarle a tu jefe habría que utilizar la ouija", señaló Vizcarra.

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