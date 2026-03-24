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Política

Juliana Oxenford sobre Olivera frente a Grozo y Acuña: “Mató a dos palomillas de un solo tiro”

La periodista analizó la primera ronda de debates presidenciales y destacó el desempeño de Fernando Olivera en sus ataques a otros candidatos, pese a que no cree que "gane" las elecciones.

Oxenford dijo que Popy Olivera no puede faltar en los debates. Foto: composición LR
Oxenford dijo que Popy Olivera no puede faltar en los debates. Foto: composición LR

En ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford hizo un detallado análisis, candidato por candidato, de la primera ronda de debates presidenciales en los que destacó a Fernando Olivera por su manejo a la hora de atacar a los demás contendores. “Larga vida a Popy, yo sé que votos no consigue, pero no puede faltar en los debates. Ayer le cortó el pescuezo por partida doble a Grozo y a César Acuña, en serio, mató dos pájaros o dos palomillas de un solo tiro, alucinante”, comentó.

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Si bien la periodista manifestó que no cree que Olivera gane, resaltó la facilidad con la que él cuenta para “sacarle la careta al mentiroso, al corrupto, al hipócrita, de una manera, en realidad, que hace que no falte la chispa en estos momentos que suelen ser tediosos y aburridos”.

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En el otro extremo, criticó la presentación de César Acuña, a quien calificó como un meme. “Nació siendo un meme, además suena muy incoherente y hasta trágicamente cómico escucharlo hablar sobre la importancia de la educación cuando el señor ni siquiera puede hablar. Si a alguien le falta educación, es casualmente a César Acuña”, cuestionó.

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Con respecto a López-Chau, la conductora señaló que tuvo un “mal arranque” y que se habría mostrado muy tibio, lo cual le podría jugar en contra ahora que se encuentra en el tercer lugar dentro de las encuestas. Y sobre Carlos Álvarez, dijo que fue el más “populista” al decir solo lo que “la gente quiere escuchar” con el tema de la pena de muerte y renunciar al Pacto de San José. “Le salió su lado más fujimorista”, añadió.

Sobre López Aliaga, evidenció su poca capacidad a la hora de expresarse y defenderse, a tal punto de solo evadir las preguntas incómodas y no responder. “Le dicen que sus trenes son chatarra y el señor se queda callado, porque claro, ante eso, que es absolutamente corroborable, no hay respuesta que pueda satisfacer al público que está esperando, obviamente, algún tipo de justificación”, refutó Oxenford.

Finalmente, destacó a Marisol Pérez Tello como la “mejor” en esta primera ronda de debates debido a cómo mantuvo la compostura en todo momento y la coherencia que mostró al brindar sus respuestas. 

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