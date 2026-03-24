RMP señala que Popy Olivera fue a ‘destruir’ en el debate: “Resucitó a Alan García en la figura de Acuña”

Rosa María Palacios habló de los primeros debates presidenciales que se iniciaron ayer lunes 23, donde en el tercer bloque “la sal de la vida la puso Fernando Olivera” cuando este arremetió contra César Acuña, al igual que con el resto de candidatos. “Yo creo que fue a hacer otra cosa, fue a destruir a los que le pusieron delante, y yo dije ayer que resucitó a Alan García en la figura de Acuña; es decir, le pasó el camión por encima y Acuña, evidentemente, no puede defenderse oralmente”, dijo durante su programa.

La conductora de ‘Sin guion’ tampoco pudo evitar referirse a la presentación del líder de Alianza para el Progreso, quien fue el candidato más débil de la noche por la poca coherencia que mostró a la hora de expresarse y plantear sus propuestas. “Yo no sé qué vamos a hacer en el resto de los debates sin Acuña porque no era solo lo que le caía, que le cayó como a piñata, sino era lo que él ponía en el debate y es difícil encontrar a una persona menos articulada para comunicar. Realmente, como puse ayer en mi tuit, un desastre”, cuestionó.

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“No sé cómo no le dan el premio Nobel, ¡qué bárbaro! Esto es un debate presidencial, esta gente está postulando a gobernarnos por cinco años. Yo miraba esto y decía qué increíble es el Perú, ¿no? ¿Cómo un hombre que no tiene ni una habilidad para comunicar puede ser un hombre tan rico?”, señaló la periodista sobre César Acuña.

En tanto, criticó que muchos de los candidatos no hayan manejado sus tiempos e incluso algunos hayan recurrido a leer. No obstante, destacó las presentaciones de Marisol Pérez Tello y Yonhy Lescano por mostrar en cierta medida “ideas articuladas”.

“Los ataques de Lescano fueron duros y fuertes y si bien los contestaron no quedó para nadie… El señor Grozo venía bien entrenado, igual que Marisol Pérez Tello, igual que Williams, ahí se nota la formación militar, había entrenado, tenía sus ideas más o menos articuladas”, agregó la periodista.