Vladimir Cerrón no ocupa el segundo lugar de intención de voto a nivel nacional: sondeo carece de sustento

LO FALSO:

Vladimir Cerrón ocupa el segundo lugar de intención de voto presidencial a nivel nacional.

LO VERDADERO:

Cálculo Estadístico Perú, entidad que realizó la investigación, no aparece en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco en la Sunat.

El sondeo incluye una ficha técnica incompleta, pues no detalla aspectos requeridos por la ley como el sistema de muestreo, el margen de error y el nivel de confianza.

Los resultados de Cálculo Estadístico Perú no coinciden con los de encuestadoras confiables como IEP, CPI, Datum e Ipsos, en los que Cerrón muestra una baja intención de voto.

En redes sociales se ha difundido un estudio que señala que Vladimir Cerrón ocupa el segundo lugar de intención de voto presidencial. Sin embargo, este es atribuido a una firma que no pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco figura en la Sunat.

Además, el sondeo presenta una ficha técnica incompleta y no coincide con los últimos resultados de entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, en los que Cerrón registra una intención de voto igual o menor al 1%, alrededor de 10 puntos menos de lo que se indica en el material viralizado. Por estas razones, carece de autenticidad.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un sondeo que afirma que Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre, ocupa el segundo lugar en intención de voto 2026 con un 11%, justo detrás de Alfonso López Chau de Ahora Nación (12%).

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación que generó más interacción en la plataforma alcanzó 2.000 reacciones, 781 comentarios y 85 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El estudio se atribuye a la encuestadora Cálculo Estadístico Perú, cuyo nombre aparece en la parte superior izquierda de la imagen. Sin embargo, al buscarla en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es el listado oficial de entidades autorizadas para realizar y publicar sondeos electorales en el país, no se encontró inscripción alguna.

Cálculo Estadístico Perú no figura en el listado autorizado por el JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

El nombre también fue verificado en el registro RUC de la Sunat, pero no se encontraron coincidencias.

Cálculo Estadístico Perú no está registrado en la Sunat. Foto: Sunat

La encuesta viralizada, además, presenta información metodológica incompleta. Aunque menciona que se encuestaron 1.500 personas entre el 9 y el 15 de marzo de 2026, no es suficiente para corroborar su autenticidad, ya que la ficha técnica debería incluir también datos relevantes como el sistema de muestreo, el nivel de confianza y el margen de error. Estos requisitos están establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de sondeos electorales en el Perú.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Adicionalmente, se contrastó la información viralizada con los estudios de marzo publicados por encuestadoras reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, y se encontró que Vladimir Cerrón no figura en el segundo lugar de intención de voto, ya que registra un porcentaje igual o menor al 1% —10% menos que lo que Cálculo Estadístico Perú presenta—.

En cambio, quien aparece con mayor frecuencia en esa posición es Keiko Fujimori, con un promedio de 9,5%.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (marzo 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (marzo 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (marzo 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (marzo 2026). Foto: Ipsos

Por todos los motivos detallados en líneas anteriores, la encuesta difundida en Facebook es falsa.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una encuesta que posiciona a Vladimir Cerrón en el segundo lugar de intención de voto presidencial; sin embargo, es falsa. El estudio se atribuye a una firma que no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presenta una ficha técnica incompleta y sus resultados no coinciden con los de entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, en los que Cerrón aparece en posiciones inferiores.

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