Lucha contra el crimen: Gobierno autoriza egreso excepcional de más de 5.600 nuevos policías

El gobierno incorporará 5.655 policías en calle como parte de un plan de seguridad integral que busca reducir el delito y reforzar el orden interno.

El anuncio se realizó esta mañana desde el Ministerio del Interior y esto permitirá liberar efectivos que estaban cumpliendo tareas para las que no habían sido formados, y así devolverlos a la calle en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.

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“El Gobierno autorizó el egreso y graduación excepcional de 5.655 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad en todo el país”, informó el Mininter.



La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-IN, responde a razones de interés nacional y permitirá la incorporación inmediata de nuevos efectivos policiales de la promoción 2024-II “Protección Ciudadana”, quienes culminaron su IV periodo académico en marzo de 2026.

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Esta decisión se sustenta en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la PNP frente al avance de la delincuencia común y el crimen organizado, así como de reducir el déficit de personal policial a nivel nacional.



En ese marco, los nuevos suboficiales han sido formados en las especialidades de Orden y Seguridad e Investigación Criminal, lo que permitirá potenciar las intervenciones operativas, el patrullaje y las labores de inteligencia frente a las diversas modalidades delictivas.



El Mininter reafirmó que esta medida extraordinaria forma parte de una estrategia integral orientada a recuperar la seguridad ciudadana, garantizar el orden interno y enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales.

PERSONAL DE SERVICIO MILITAR

El Consejo de Ministros aprobó esta mañana, el proyecto de Ley que autoriza el incremento de la asignación económica mensual del personal que presta el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones orientadas a mejorar sus condiciones y reconocer el importante rol que cumplen en la defensa nacional.

La iniciativa del Ministerio de Defensa se enmarca en la Ley del Servicio Militar y en el marco de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público.

La propuesta normativa establece que el incremento se hará efectivo a partir de junio del Año Fiscal 2026 y será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del monto que actualmente perciben los efectivos.

Este aumento busca contribuir a la recuperación parcial del poder adquisitivo del personal, brindando una retribución más acorde con las funciones y responsabilidades que desempeñan en favor del país.

SIN REAJUSTE DESDE EL 2012

Actualmente, la asignación económica del personal del Servicio Militar Acuartelado no ha sido reajustada desde el año 2012, lo que ha generado una significativa pérdida de su valor real debido a la inflación acumulada.

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Esta situación ha limitado la capacidad de los efectivos para cubrir sus necesidades básicas y ha impactado en los niveles de captación y permanencia en el servicio militar.

La aprobación de este proyecto beneficiará a más de 45.000 jóvenes que cumplen el Servicio Militar Acuartelado, fortaleciendo su motivación, desempeño y compromiso institucional.

Asimismo, contribuirá a mejorar los procesos de incorporación y permanencia de personal, consolidando las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones de defensa nacional, apoyo al orden interno y atención de emergencias.

Dicho proyecto, será remitido al Congreso de la República para su evaluación, y de ser el caso, su posterior aprobación, en el marco del compromiso del sector Defensa de fortalecer el servicio militar y garantizar mejores condiciones para quienes sirven al país.